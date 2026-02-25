Σε απαγόρευση του κυνηγίου και της εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων σε συγκεκριμένη περιοχή όπου εντοπίζονται επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες προχωρεί η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της πιθανότητας μετάδοσης του αφθώδους πυρετού.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προληπτικών ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία της ζωικής παραγωγής και στη θωράκιση της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση αφορά τόσο το κυνήγι όσο και την εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων εντός της καθορισμένης ζώνης, όπου λειτουργούν οι κτηνοτροφικές μονάδες που επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα.



Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η μετακίνηση προσώπων, οχημάτων και ζώων σε αγροτικές περιοχές αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαίος ο προσωρινός περιορισμός δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μετάδοση της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος που πλήττει κυρίως παραγωγικά ζώα, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καλεί κυνηγούς και ιδιοκτήτες σκύλων να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφωθούν πλήρως με τα μέτρα, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό του κινδύνου.



