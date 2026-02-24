Παροχή ψυχολογικής βοήθειας σε κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού παρέχεται από χθες 23/02/2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - ΟΚΥπΥ, θα παρέχετε ψυχολογική στήριξη σε όσους το χρειάζονται, σε συνεργασία με τα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια.

Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη μπορούν να επικοινωνούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα:

24818706 (07:30 – 15:00), 94069682 (24ωρη λειτουργία)

