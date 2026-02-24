Σε κλίμα έντασης και βαθιάς αγανάκτησης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγοπροβατοτρόφων, Γιώργος Δημητρίου, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, σκιαγραφώντας μια εικόνα «απελπιστική» για τον κλάδο, με αφορμή τους χειρισμούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού.

«Από τη μια στιγμή στην άλλη χάνεται το βιος ολόκληρων οικογενειών», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι. Όπως είπε, αν δεν υπάρξει η αναμενόμενη στήριξη από το οργανωμένο κράτος, «τα πράγματα θα είναι πολύ ζοφερά».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, βάσει των οδηγιών και της ενημέρωσης που έλαβε από το επαρχιακό κτηνιατρικό γραφείο, η μονάδα του με περίπου 2.000 πρόβατα οδηγείται σε ολική απώλεια, όπως και η γειτονική μονάδα με 3.500 ζώα. Με βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές, υπολόγισε τη δική του ζημιά γύρω στο 1 με 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ του γείτονά του μεταξύ 1,4 και 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος της ζημιάς. Όπως εξήγησε, με τα εισοδηματικά δεδομένα των τελευταίων δύο-τριών ετών, τα ποσά αυτά θα μπορούσαν θεωρητικά να ανακτηθούν σε βάθος τριετίας ή τετραετίας. «Το πρόβλημά μας είναι ότι χάνεις το εισόδημά σου και δεν θα μπορέσεις να αντεπεξέλθεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία επιβίωσης στο μεσοδιάστημα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, τον οποίο κατηγόρησε για δημόσια στοχοποίηση συγκεκριμένων μονάδων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. «Οφείλει να σταματήσει να διαβάλλει και να διασύρει έντιμους ανθρώπους», είπε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. «Με τη στάση του βγαίνει στα κανάλια και δαχτυλοδείχνει συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτό θα κληθεί να το λογοδοτήσει», τόνισε.

Αναφορικά με τα σενάρια περί εισαγωγής μολυσμένου σανού ή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα μέσω παραεμπορίου, ο κ. Δημητρίου δεν υιοθέτησε ούτε απέρριψε κατηγορηματικά την εκδοχή. «Δεν είμαι αστυνομικός να ελέγχω την Πράσινη Γραμμή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι μονάδες που σήμερα στοχοποιούνται ήταν οι ίδιες που από την αρχή ενημέρωσαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την ύπαρξη προβλήματος. «Τι θα είμαστε; Δύο κομπιναδόροι;» διερωτήθηκε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απόκρυψης συμπτωμάτων.

Όπως εξήγησε, στα πρόβατα τα συμπτώματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα, σε αντίθεση με τις αγελάδες όπου εμφανίζονται έντονα. Υπενθύμισε δε ότι ο ίδιος ο διευθυντής είχε δηλώσει δημοσίως πως η νόσος μεταδίδεται και αερογενώς, αφήνοντας αιχμές για αντιφατικές τοποθετήσεις και πρόχειρους χειρισμούς.

Ο κ. Δημητρίου κατήγγειλε ακόμη ότι δεν υπήρξε έγκαιρη και γραπτή ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό των λιβαδιών ως μολυσμένων, ώστε να διακοπούν οι διακινήσεις ζώων σε ολόκληρη την Κύπρο. «Εμείς δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να περιγράφει τα γεγονότα, θέλουμε αποφάσεις», δήλωσε, κάνοντας λόγο για εφησυχασμό.

Ως ένδειξη προχειρότητας του κρατικού μηχανισμού, ανέφερε ότι την ημέρα της επίσκεψης των αρμοδίων στη μονάδα του, του ζητήθηκαν λευκές στολές για να μπορέσουν να εργαστούν. «Ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του», σχολίασε δηκτικά.

Ιδιαίτερη ενόχληση εξέφρασε για το γεγονός ότι, όπως είπε, αντί να σταλούν κλιμάκια ψυχολογικής στήριξης, στάλθηκαν ανακριτικές ομάδες για τη λήψη καταθέσεων. «Δεν είμαστε εγκληματίες», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι θα δώσει κατάθεση σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του, χωρίς να γνωρίζει, όπως είπε, ποια ακριβώς είναι η υπόθεση που διερευνάται.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε πως στη δική του μονάδα δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στην ενημέρωση των Αρχών. «Τουλάχιστον στη δική μου μονάδα, επίσημα, δεν υπήρξε καθυστέρηση», ανέφερε, πριν αποχωρήσει για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας.

