Η κατάσταση με τα κρούσματα αφθώδους πυρετού είναι πολύ σοβαρή και απαιτεί από όλους υπευθυνότητα, ψυχραιμία, συντονισμό και άμεση δράση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου.

"Η εμφάνιση περιστατικών αφθώδους πυρετού δεν αποτελεί απλώς ένα κτηνιατρικό ζήτημα - αφορά άμεσα την αγροτική παραγωγή, την τυροκομία, τις εξαγωγές και κατ’ επέκταση την οικονομία του τόπου" σημειώνει.

Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση και διασπορά της νόσου δεν εμπίπτει στον έλεγχο των μελών του Συνδέσμου, σημειώνει ότι " οι συνέπειές της επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, την αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα του τομέα. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου παραμένει σε πλήρη επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έτοιμος να συμβάλλει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την προστασία της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου μας".

Παράλληλα, επισημαίνει πως τα προϊόντα των μελών του είναι απόλυτα ασφαλή, καθώς ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία, ούτε μεταδίδεται μέσω των τροφίμων στον άνθρωπο.

Ζητεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν "με τη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια και συνέπεια όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της νόσου, ενισχύοντας τους ελέγχους, την επιτήρηση των μονάδων και την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας". Οπως τονίζει περαιτέρω "η άψογη και συντονισμένη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού αποτελεί προϋπόθεση για να αποτραπούν τα χειρότερα και να διαφυλαχθεί η κτηνοτροφία και η παραγωγή γάλακτος στη χώρα μας".

Καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία "να προχωρήσουν άμεσα, σε βάθος και χωρίς καμία καθυστέρηση, στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη διασπορά της νόσου".

"Οι πληροφορίες για πιθανή παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα πρέπει να εξεταστούν με απόλυτη αυστηρότητα. Εάν επιβεβαιωθούν, πρόκειται για πράξεις εγκληματικής ανευθυνότητας που θέτουν σε κίνδυνο έναν ολόκληρο παραγωγικό τομέα και οι υπαίτιοι πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης" τονίζει.

Επίσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να εφαρμόζουν χωρίς καμία παρέκκλιση τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη περιστατικών στις μονάδες τους. Η ευθύνη είναι συλλογική αλλά και ατομική και μία μόνο αμέλεια μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καταβάλλουν ουσιαστικές και συνεχείς προσπάθειες διαχείρισης της κατάστασης, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Τα μέλη του Συνδέσμου, προστίθεται, έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους και ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Ενεργοποιείται εθνικό σχέδιο - 24ωρο συντονιστικό κέντρο

Πηγή: ΚΥΠΕ