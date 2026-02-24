Την άμεση ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου δράσης και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, Κέντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως, με στόχο τον απόλυτο συντονισμό των ενεργειών και την ενίσχυση των μέτρων περιορισμού της νόσου του αφθώδους πυρετού, αποφασίστηκε στην ευρείας κλίμακας σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας. Οπως σημειώνεται επηρεάστηκαν από τη νόσο 14 χιλιάδες ζώα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέρεται, παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των περιστατικών αφθώδους πυρετού, οι οποίες συνεχίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, με στόχο την ταχεία ανάσχεση των περιστατικών και τη διασφάλιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της οικονομικής σταθερότητας.

Μετά την ευρείας κλίμακας σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Άμυνας, καθώς και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, τονίζεται ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός των περιστατικών εντός των ήδη επηρεαζόμενων περιοχών, η αυστηρή ρύθμιση των μετακινήσεων στις κτηνοτροφικές ζώνες και η ενίσχυση της επιτήρησης, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου δράσης και η λειτουργία, σε 24ωρη βάση, Κέντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως, με στόχο τον απόλυτο συντονισμό των ενεργειών και την ενίσχυση των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου 14.000 ζώα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα) να επηρεάζονται.

Εξάλλου, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των προσβεβλημένων ζώων, ενώ στις επηρεαζόμενες ζώνες έχουν εγκατασταθεί συστήματα απολύμανσης και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου μετακινήσεων, ενώ σημειώνει πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενεργούν στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση μεταδοτικών ζωονόσων, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παροχή τεχνικής υποστήριξης και συνδρομή, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εμβολιασμών.

Στη συντονιστική ομάδα που επιχειρεί από το ΚΣΕΔ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η Εθνική Φρουρά, η Πολιτική Άμυνα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και το Τμήμα Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν είχαν εντοπιστεί κρούσματα στις κατεχόμενες περιοχές, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακή Δημοκρατία είχαν ήδη θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Την ίδια ώρα, η Πολιτεία διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό όλων των επηρεαζόμενων, με μέτρα στήριξης που θα καλύπτουν συνολικά τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που πλήττονται από τις εξελίξεις.

Σε σχέση με τις εξαγωγές των κυπριακών προϊόντων, το Υπουργείο Γεωργίας διαβεβαιώνει πως αυτές «συνεχίζονται κανονικά».

«Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η διαχείριση των περιστατικών, οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χαλούμι, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, δεν έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής περιορισμοί που να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα καθώς αυτό τυγχάνει της θερμικής επεξεργασίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ