Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Δήμοι Κουρίου, Πολεμιδιών και Αμαθούντας, μετά από οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για απολυμάνσεις στις εισόδους και εξόδους των κτηνοτροφικών τους περιοχών, για αποτροπή εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού. Την ίδια ώρα ο Δήμος Κουρίου απαγόρευσε την είσοδο στο λιβάδι Ακρωτηρίου, όπου εκτρέφονται σπάνιες γηγενείς αγελάδες.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, στην περιοχή λειτουργούν δυο κτηνοτροφικές περιοχές, στο Κολόσσι και στην Ερήμη, καθώς και τρεις κτηνοτροφικές ζώνες, σε Επισκοπή, Καντού και λιβάδι Ακρωτηρίου.

«Το λιβάδι Ακρωτηρίου έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς είναι γηγενείς αγελάδες, που είναι μια σπάνια φυλή που πρέπει να προστατεύσουμε και έχουμε κλείσει πλήρως την πρόσβαση και κανείς δεν μπορεί να εισέλθει, εκτός από τους κτηνοτρόφους που ταΐζουν τα ζώα», συμπλήρωσε.

Σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες γίνονται απολυμάνσεις από συνεργεία, συνέχισε, και υπέδειξε πως «είμαστε στη διαδικασία κατασκευής δεξαμενών, με υγρό απολύμανσης των τροχών των οχημάτων, με την είσοδο και έξοδο τους».

Παράλληλα υπέδειξε ότι, ενώ οι οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας αφορούσαν τις κτηνοτροφικές περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, «εμείς πήραμε απόφαση και εφαρμόζουμε το μέτρο και σε όλες τις κτηνοτροφικές μας ζώνες, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους κτηνοτρόφους μας μόνους τους, καθώς δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα που εμπίπτουν στις τοπικές Αρχές».

Ο Παντελής Γεωργίου σημείωσε ότι αναμένεται η λειτουργία όλων των δεξαμενών απολύμανσης, σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες, πλην του λιβαδιού Ακρωτηρίου, μέχρι αύριο το απόγευμα.

«Οι κτηνοτρόφοι μας είναι σε μεγάλη αγωνία, καθώς βλέπουν τους συναδέλφους τους να χάνουν τα ζώα τους και τους κόπους μιας ζωής», πρόσθεσε και ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει, με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας, προληπτικούς εμβολιασμούς.

Τις ίδιες οδηγίες έλαβε και ο Δήμος Πολεμιδιών, ο οποίος θα προχωρήσει με την κατασκευή δεξαμενής απολύμανσης των τροχών των οχημάτων, που διακινούνται στη κτηνοτροφική του περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος, Άντρος Θεοδώρου.

«Στην κυριότητα του Δήμου μας εμπίπτει μια κτηνοτροφική περιοχή με αρκετά ζώα και έχουμε λάβει οδηγίες για να γίνονται ψεκασμοί απολύμανσης στην είσοδο της», ανέφερε και υπέδειξε ότι θα γίνουν οι αναγκαίες διαδικασίες για δημιουργία δεξαμενής απολύμανσης των οχημάτων.

Παράλληλα, συνέχισε, θα ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι ότι απαγορεύεται να μετακινήσουν τα ζώα τους για σκοπούς βόσκησης.

Ο Δήμος Αμαθούντας διαθέτει δυο κτηνοτροφικές περιοχές, στη Μουτταγιάκα και στα Φοινικάρια και έχουμε λάβει οδηγίες για απολυμάνσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ και ο Δήμαρχος Κυριάκος Ξυδιάς.

Πρόσθεσε δε ότι ο Δήμος προσανατολίζεται και αυτός στην κατασκευή αυτοματοποιημένου συστήματος, με κατασκευή δεξαμενών απολύμανσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η απολύμανση από συνεργεία.

