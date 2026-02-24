Έκτακτη, κεκλεισμένων των θυρών σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Η επιλογή του ΚΣΕΔ ως χώρου συνεδρίασης υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργιας Ανδρέας Γρηγορίου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς Νεόφυτος Παχουλλίδης ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής και εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΜΑ στη Λάρνακα, Έλενα Λουκά, η ατζέντα της συνάντησης περιελάβανε δραστικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών και κινούνται σε τρεις άξονες.

-Πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων με επιβολή αυστηρών περιορισμών στη διακίνηση ζώντων ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων σε παγκύπρια κλίμακα.

-Άμεση σφράγιση των επηρεαζόμενων περιοχών με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του Στρατού.

Αποφασίστηκε από χθες συντονισμός όλων των κρατικών μηχανισμών για την ταχεία ιχνηλάτηση και τον περιορισμό της νόσου.