Στην Κύπρο θα βρίσκεται σήμερα ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον αφθώδη πυρετό, όπως ανακοίνωσε Ευρωπαίος Αξιωματούχος.

Χθες ο αρμόδιος Επίτροπος, Όλιβερ Βάρχελι, ανέφερε ότι η Επιτροπή Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει στην παροχή των πρώτων δόσεων εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού από σήμερα.

Αναμένεται να δοθούν στην Κύπρο 500.000 εμβόλια.

Σε ανάρτησή του, σημειώνει, ότι οι Βρυξέλλες θα υποστηρίξουν, επίσης, την Κύπρο με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών χρηματοδότησης και αποζημίωσης.

Η Υπουργός Γεωργίας βρισκόταν χθες στα Βρυξέλλες και συναντήθηκε με Ευρωπαίους Επίτροπους, στους οποίους κατέθεσε αίτημα οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και διάθεση εμβολίων αμέσως από το αποθεματικό που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανησυχητικές διαστάσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν εντοπιστεί επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες, στους Τρούλλους, την Ορόκλινη και την Αραδίππου.

Πρόκειται για 10 μονάδες αιγοπροβάτων και μια μονάδα βοοδειδών.

Συγκεκριμένα, επηρεάζονται πέραν των 13.000 ζώων, ενώ άρχισε η διαδικασία θανάτωσης και ταφής.

Οι κτηνοτρόφοι, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προχωρούν σε λήψη μέτρων, ανάμεσα στα οποία είναι η τοποθέτηση ειδικών δεξαμενών με ειδικά φάρμακα, στις εισόδους κτηνοτροφικών περιοχών, ώστε να απολυμαίνονται τα διερχόμενα οχήματα.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία διερευνά πληροφορίες για πιθανή απόκρυψη κρουσμάτων.

Φωτογραφίες, σήμερα, από την περιοχή της Αραδίππου