Με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, συναντήθηκε ο Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βάρχελι, στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ως προτεραιότητα τον γρήγορο περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού και την υποστήριξη των αγροτών.

«Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε γρήγορα την επιδημία και να υποστηρίξουμε τους αγρότες. Η Επιτροπή θα βοηθήσει στην παροχή των πρώτων δόσεων εμβολίου ήδη από σήμερα,» τόνισε ο Επίτροπος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, μετά το πέρας της συνάντησης το απόγευμα της Δευτέρας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.

«Θα υποστηρίξουμε επίσης την Κύπρο με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών χρηματοδότησης και αποζημίωσης. Η πλήρης συμμόρφωση με τους περιορισμούς είναι το κλειδί για τον περιορισμό της νόσου. Υποστηρίζουμε πλήρως με τις κυπριακές αρχές στην καταπολέμηση των επιδημιών. Οι ειδικοί της ΕΕ θα βρίσκονται επί τόπου από αύριο,» τόνισε ο Επίτροπος.

Επιπλέον, Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει επιτόπια υποστήριξη εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο με τη μορφή ομάδας EUVET.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αυτή η ομάδα έχει προγραμματιστεί να βρίσκεται στην Κύπρο αύριο Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου. «Τέτοια υποστήριξη είχε ήδη παρασχεθεί τον Δεκέμβριο του 2025 στις περιοχές της Κύπρου που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κύπρου,» πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ωστόσο αυτή η αποστολή EUVET, που ζητήθηκε από τις εθνικές αρχές, θα επικεντρωθεί στις ελεύθερες περιοχές.

Σε επίπεδο ΕΕ, ομάδα EUVET παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αποστολής σε επερχόμενες συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής για την υγεία των ζώων. «Δεν θα προκρίνουμε ποια μέτρα θα περιλαμβάνει, αλλά οι συστάσεις της EUVET στο παρελθόν έχουν συμπεριλάβει δράσεις που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών, τη μεταφορά ζώων, την θανάτωση και τον εμβολιασμό,» τόνισε ο αξιωματούχος.

Σχετικά με ερώτηση του ΚΥΠΕ για τα 500.000 εμβόλια κατά του αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές που έφτασαν στις 13 Φεβρουαρίου, και το εάν η Κομισιόν έχει προχωρήσει σε κάποια προκαταρκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών για τον περιορισμό της επιδημίας, ο αξιωματούχος εκτιμά ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είναι μικρό, «επομένως είναι πολύ νωρίς για να γίνει αξιολόγηση».







Πηγή: ΚΥΠΕ