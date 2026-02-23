Ο Δήμος Λεμεσού, μέσω ανακοίνωσης, τόνισε ότι πραγματοποιήθηκε με «απόλυτη επιτυχία» η μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας που ακολούθησε τη χθεσινή καρναβαλίστικη παρέλαση στη πόλη, αποκαθιστώντας πλήρως την εικόνα της μέσα σε λιγοστό χρόνο.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Ο Δήμος Λεμεσού ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας που ακολούθησε τη χθεσινή καρναβαλίστικη παρέλαση, αποκαθιστώντας πλήρως την εικόνα της πόλης μέσα σε λίγες ώρες.Η παρέλαση ολοκληρώθηκε γύρω στις 18:00, ενώ η Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία στις 21:00, μόλις τρεις ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Ο συνολικός καθαρισμός του κέντρου της πόλης ολοκληρώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Ανθρώπινο Δυναμικό

• 50 άτομα εργατικό προσωπικό εκ των οποίων 40 άτομα με φυσούνες καθαρισμού

• 2 Αρχιεπιστάτες

• 2 Επιστάτες

• 1 Βοηθός Επιστάτης



Μηχανολογικός Εξοπλισμός

• 14 σάρωθρα

• 2 σκυβαλλοφόρα

• 4 ντίγκερ

• 1 φορτωτής

• 1 ουτρίλο (μεγάλη χούβερ) με 2 χειριστές

• 4 μεγάλα φορτηγά

• 1 μικρό ημιφορτηγό



Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΑ Πεντακώμου, συλλέχθηκαν:

• 35 τόνοι καθαρού χαρτοπόλεμου

• 15 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων



Η συνολική ποσότητα αποβλήτων ανήλθε περίπου στους 50 τόνους, γεγονός που αναδεικνύει τόσο το μέγεθος της διοργάνωσης όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού δήλωσε ότι «Η επιτυχία δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, ξεκάθαρων αποφάσεων και στοχευμένης επένδυσης στην ενίσχυση του στόλου και του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Προχωρήσαμε στην ανανέωση των μηχανημάτων και εντάξαμε πέντε νέα σύγχρονα σάρωθρα, αυξάνοντας κατακόρυφα την επιχειρησιακή μας ισχύ.

Αυτή η ενίσχυση έκανε τη διαφορά. Γι’ αυτό και η Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ παραδόθηκε στην κυκλοφορία μόλις τρεις ώρες μετά τη λήξη της παρέλασης, ενώ το κέντρο της πόλης καθαρίστηκε πλήρως μέσα στη νύχτα.

Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, διοίκηση και επένδυση στις υποδομές, ο Δήμος μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς την καθημερινότητα — αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις υπηρεσίες μας και χτίζουμε έναν σύγχρονο, οργανωμένο και ισχυρό Δήμο.

Η Λεμεσός προχωρά μπροστά. Με πράξεις, όχι με λόγια».





Δείτε φωτογραφίες:















