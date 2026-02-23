Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων, ανέφερε σε σημερινή της ενημέρωση προς τα ΜΜΕ η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Προσέθεσε ότι ο αριθμός των επηρεαζόμενων ζώων ξεπερνά τις 13.000, συμπληρώνοντας ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, η επέκταση του ιού φαίνεται να συνδέεται με το γεγονός ότι ο ιός ήταν ενεργός σε κάποιες μονάδες για περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος.

«Το παρήγορο είναι ότι τα νέα κρούσματα, τρία στην Ορόκλινη, ένα στους Τρούλλους και ένα στην Αραδίππου βρίσκονται εντός της αρχικής ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων. Παρ' όλα αυτά, έχουν επεκταθεί τα σημεία αποκλεισμού και ψεκασμού στις λόγω περιοχές», σημείωσε.

Η κ. Γεωργιάδου προσέθεσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε εκτάκτως στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για λήψη αποφάσεων σχετικά με την ολιστική διαχείριση της κατάστασης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Είπε επίσης ότι συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από τις εκμεταλλεύσεις εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, ενώ σήμερα άρχισε η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων.

Συμπλήρωσε ότι αναμένεται η ομάδα των κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων να φτάσει στην Κύπρο, μάλλον ξεκινώντας από την Τρίτη, έτσι ώστε να υπάρξει καθοδήγηση και συζήτηση για την κατάσταση και τα επόμενα βήματα.

Υπενθύμισε ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν επηρεάζεται τη δημόσια υγεία και ο σκοπός και η όλη διαχείριση της κατάστασης εστιάζει στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου, των ζωικών προϊόντων της χώρας με συνεχή παρακολούθηση και λήψη μέτρων.

Προσέθεσε ότι ή οποιαδήποτε υποψία για παράνομες μετακινήσεις από τις κατεχόμενες περιοχές διερευνάται ήδη από την Αστυνομία Κύπρου.

Κληθείσα να σχολιάσει αναφορά του ΓΔ του Υπουργείου ότι ναι μεν η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία, η κ. Γεωργιάδου διευκρίνισε πως η μη ανησυχία αφορά στο πολύ θετικό, όπως είπε, γεγονός ότι η κατάσταση εντοπίζεται σε μια περιοχή και δεν υπάρχει παγκύπρια εξάπλωση.

«Είμαστε τυχεροί που κρατήθηκε σε μια περιοχή της Κύπρου. Είμαστε στη Λάρνακα ακόμα, είμαστε σε συγκεκριμένα χωριά και είναι ελεγχόμενο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο ιός μεταδίδεται αερογενώς, με οχήματα, με παπούτσια, με ρούχα, με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Άρα το ότι ακόμα είναι συγκρατημένος στα 3 με 10 χιλιόμετρα από την αρχική εστία είναι πολύ ενθαρρυντικό», επεσήμανε.

Προσέθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι για να υπάρξει βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει επέκταση σημαίνει διενέργεια ελέγχων ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Κύπρο.

«Αυτό αντιλαμβάνεστε εδώ είναι αδύνατο, δεν μπορείς ταυτόχρονα να πάρεις δείγματα από πόσες χιλιάδες εκτροφές παγκύπρια», ανέφερε. Προσέθεσε ότι παλαιότερα είχαν γίνει δειγματοληπτικοί έλεγχοι όταν υπήρξε κρούσμα στα κατεχόμενα στην παραμεθόριο, ενώ αυτή τη στιγμή γίνονται δειγματοληπτικά έλεγχοι γύρω από τις μολυσμένες περιοχές, αλλά η επικέντρωση είναι στα 3 και στα 10 χλμ. αντίστοιχα.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση μέχρι στιγμής κόστους για τις απώλειες των κτηνοτρόφων, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι οι εκτιμήσεις θα γίνουν από τους λειτουργούς των υπηρεσιών.

«Ήδη ξεκίνησε σήμερα, όπως σας είπα, η πρώτη φάρμα με τις αγελάδες. Είναι παρόντες οι κτηνίατροι και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι για να κάνουν εκτίμηση της αξίας των αγελάδων και των προϊόντων που έχει ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος. Υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία που ακολουθείται και τυποποιημένη μορφή αποζημίωσης», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για τον αριθμό των ζώων που επηρεάζονται, είπε ότι αφορούν λίγο πάνω από 13.000 ζώα στις 11 μονάδες, τα οποία και θα θανατωθούν.

Ερωτηθείσα για ποια στοιχεία έδωσαν στην Αστυνομία οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι ο διευθυντής των Υπηρεσιών δήλωσε στην Αστυνομία ό,τι υπέπεσε στην αντίληψή του και παίρνονται καταθέσεις, με την υπόθεση να βρίσκεται στα χέρια της δύναμης.

Σε ερώτηση για την άφιξη των εμπειρογνωμόνων, είπε ότι από αύριο θα φτάσουν οι πρώτοι εξ αυτών. «Μέχρι να ολοκληρωθεί η ομάδα και να κατέβει ολόκληρη αύριο-μεθαύριο, φαντάζομαι ότι θα είμαστε επί τόπου να δούμε επί τόπου στις μολυσμένες περιοχές και να δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε ή τι άλλα βήματα πρέπει να κάνουμε», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα για αναφορά σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι η συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνιάτρους υπήρχε ανέκαθεν. «Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν άμεση επικοινωνία με τους ιδιώτες συναδέλφους γιατί παίρνουμε και την πρώτη πληροφόρηση και δίνουμε και την πρώτη ενημέρωση, γιατί πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει, ποιο είναι το υγειονομικό καθεστώς της χώρας, και από εμάς σε εκείνους και εκείνοι προς εμάς, και όχι μόνο για τον αφθώδη, για όλα τα νοσήματα που αφορούν τα ζώα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε επαφή με το Τμήμα Τελωνείων καθώς υπήρξαν πληροφορίες για ζωοτροφές οι οποίες ενδεχομένως να έφτασαν από τα κατεχόμενα και από εκεί να ξεκίνησε η όλη κατάσταση, είπε ότι υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όχι μόνο με το Τελωνείο, αλλά και με τα Τμήματα Δασών, Γεωργίας, Θήρας, Γεωλογικής Επισκόπησης, με το Υπουργείο Εσωτερικών με την Πολιτική Άμυνα, με τον στρατό και την Αστυνομία.

Ερωτηθείσα αν θα γίνει εισήγηση για σύσκεψη των μελών της Τεχνικής Δικοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι μπορεί σε αυτό το πλαίσιο να τη ζητήσει ο Διευθυντής των Υπηρεσιών, «αλλά θα είναι ίσως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο γιατί τώρα πρέπει να καθορίσουμε και να οριοθετήσουμε την κατάσταση, ενδεχομένως να γίνει».



