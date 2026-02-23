Στην ανανέωση της κράτησης για ακόμα έξι ημέρες πέντε υπόπτων οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 14 Φεβρουαρίου από την ΥΚΑΝ για υπόθεση που αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Πρόκειται για πέντε άντρες οι ηλικίες των οποίων είναι 39 ετών, δυο 19χρονοι και δυο 23χρονοι.

Εναντίων των πέντε υπόπτων η αστυνομία διερευνά επτά αδικήματα τα οποία αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β από άλλο άτομο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και Β με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα, αδικήματα κατά παράβαση του περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης των νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ένας εκ των δύο 19χρονων αντιμετωπίζει και όγδοη κατηγορία που αφορά την κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β.

Για την υπόθεση συνελήφθηκαν συνολικά εννέα άτομα. Σημειώνεται πως εναντίον των άλλων τεσσάρων υπόπτων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται. Δεν αποκλείεται η Αστυνομία να προχωρήσει και σε άλλες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες αφού καταζητείται και 20χρονος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των πέντε υπόπτων έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης των πελατών τους για περίοδο 8 ημερών.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην ανανέωση του διατάγματος κράτησης των πέντε υπόπτων για περίοδο 6 ημερών.

Για την παρούσα υπόθεση αναζητείται ο προμηθευτής των ναρκωτικών, οι τελικοί παραλήπτες των ναρκωτικών καθώς και άλλοι συνεργάτες των υπόπτων. Τυχόν απόλυση τους ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, εκτιμάται σοβαρά ότι θα επηρεάσει αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό το έργο της αστυνομίας σε αυτή την σοβαρή υπόθεση αφού υπάρχει το ενδεχόμενο εάν οι ύποπτοι αφεθούν ελεύθεροι να επηρεάσουν μάρτυρες και μαρτυρία ή και ακόμη να καταστρέψουν τεκμήρια. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ύποπτοι να διαφύγουν στο εξωτερικό ή στις μη ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές.

Το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει μαρτυρία για διάπραξη των αδικημάτων, σύνδεση των υπόπτων, το ανακριτικό έργο της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και αν αφεθούν ελεύθεροι οι ύποπτοι ενδέχεται να επηρεάσουν μαρτυρία, ή να καταστρέψουν τεκμήρια ή να διαφύγουν εκτός Κύπρου ή στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των ενεργειών και παρακολουθήσεων που γίνονται από την ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό και σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου συντονισμένη επιχείρηση στην Λάρνακα στην οποία έλαβαν μέρος 27 μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα Κλιμάκια της Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν εννέα άτομα έγιναν έρευνες σε οικίες, υποστατικά και οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 400 γραμμάρια κοκαΐνη, 150 γραμμάρια κάνναβη, ζυγαριές ακριβείας, δέκα κινητά τηλέφωνα, πιστόλι με σιγαστήρα, πυροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 9.605 ευρώ και τρία οχήματα».

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λάρνακας, ενώ θα διεξαχθεί και οικονομική έρευνα σε σχέση με όσα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που έχουν συλληφθεί δεν έχουν καμία σχέση με άλλες εγκληματικές ομάδες. Θεωρούνται από τις αρχές ως διακινητές ναρκωτικών κυρίως στην Λάρνακα.



Πηγή: ΚΥΠΕ