Έφυγε από τη ζωή το το βράδυ της Κυριακής (22 Φεβρουαρίου) 73χρονος κτηνοτρόφος από το χωριό Δρομολαξιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sigmalive, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να υπέστη έμφραγμα, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε προηγουμένως.



Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του, ο άτυχος κτηνοτρόφος τις τελευταίες μέρες ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένος εξαιτίας της κατάστασης με αυθώδη πυρετό.



