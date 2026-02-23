Ο περαιτέρω συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η λήψη πρόσθετων αποφάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης που προκύπτει από τα πρόσφατα περιστατικά αφθώδους πυρετού, με στόχο τον περιορισμό της νόσου, αποτέλεσε αντικείμενο της έκτακτης ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε υπηρεσιακό επίπεδο στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, που έχουν τον Συντονιστικό Ρόλο στη διαχείριση της κρίσης και παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε περαιτέρω:

-Η λειτουργία συντονιστικού κέντρου με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες κάτω από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

-Αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ήδη ανακοινωθεί (και είναι σε γνώση των εμπλεκόμενων), με περαιτέρω εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της τήρησής τους, αλλά και των ελέγχων.

-Εμπλοκή Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου στην προσπάθεια αποτροπής

Περιορισμός μετακινήσεων των κυνηγών εντός των επηρεαζόμενων περιοχών ώστε στις κτηνοτροφικές περιοχές να διακινούνται μόνο οι έχοντες εργασία.

-Συνέχιση του αποκλεισμού των κτηνοτροφικών περιοχών της Λάρνακας και επέκταση των ψεκασμών στις γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές.

Oι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η διαχείριση της κατάστασης επικεντρώνεται στην προστασία των κτηνοτρόφων, της παραγωγής και της επισιτιστικής αλυσίδας, με συνεχή παρακολούθηση και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία.

Από τη στιγμή της επιβεβαίωσης, εντός 48 ωρών, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με άμεσο κλείσιμο των επηρεαζόμενων μονάδων και πλήρη κινητοποίηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες αρχές.

Η διερεύνηση των περιστατικών από την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι ο ιός ενδέχεται να ήταν ενεργός στην περιοχή της Ορόκλινης για περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επιβεβαίωση, χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέα Γρηγορίου. Σε αυτή συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΦ, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, ο Έπαρχος Λάρνακας, οι Διευθυντές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας, εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.