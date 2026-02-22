Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τα τελευταία 24ωρα οι κτηνοτρόφοι της Αραδίππου, καθώς ο κίνδυνος διασποράς του αφθώδους πυρετού, είναι κάτι περισσότερο από ορατός.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται «εκτός ελέγχου» και πλέον οι κτηνοτρόφοι, με τη βοήθεια του Δήμου Αραδίππου, αναλαμβάνουν από μόνοι τους δράση, προκειμένου να σώσουν ότι σώζεται.

Από σήμερα προχωρούν στην τοποθέτηση 7 τουλάχιστον υδατοδεξαμενών απολύμανσης στην περιοχή.

«Μετά από τα χθεσινά γεγονότα, αναμέναμε από το Υπουργείο και τις άλλες υπηρεσίες να αναλάβουν άμεσα δράση. Νιώθοντας την ανάγκη να βοηθήσουμε τους δικούς μας κτηνοτρόφους, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και ετοιμάζουμε συγκεκριμένες δράσεις για να προλάβουμε αυτό που έχει συμβεί στα Λειβάδια και την Ορόκλινη», ανέφερε ο Δήμαρχος της Αραδίππου.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση καθώς το χειρότερο σενάριο της διασποράς της ασθένειας, είναι κάτι περισσότερο από ορατό.

«Είμαστε ανάστατοι επενδύσαμε τις ζωές μας τις περιουσίες μας σε μια δουλειά για να στηρίξουμε την οικογένεια μας, την οικονομία της Κύπρου και τον πρωτογενή τομέα γι’ αυτό σήμερα μέρα Κυριακή είμαστε εδώ που γίνονται τα έργα, ψεκάσαμε τις φάρμες μας, ψεκάσαμε τους δρόμους και μαζί με τα συνεργεία θα παραμείνουμε μέχρι την υλοποίηση των έργων», ανέφερε ο Κτηνοτρόφος Ανδρέας Συμεού.

Την ίδια ώρα διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, καθώς όπως υποστηρίζουν ολιγωρούν.

Δριμεία επίθεση εξαπολύουν και κατά των κτηνοτρόφων, που ενδεχομένως να μεταφέρουν ζωοτροφές από τα κατεχόμενα.

«Από την πρώτη ημέρα που εντοπίστηκαν κρούσματα στα κατεχόμενα, λαμβάνουμε, οι ίδιοι προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις μονάδες μας. Εάν κάποιοι έφεραν ζωοτροφές από τα κατεχόμενα είναι ανεπίτρεπτο και εγκληματικό. Ένα μικρό οικονομικό όφελος δεν μπορεί να καταστρέψει την επιχείρησή σου και ταυτόχρονα να πλήξει και τον διπλανό σου», δήλωσε ο Κτηνοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου.

Ήδη στις κτηνοτροφικές τους μονάδες οι κτηνοτρόφοι ψεκασμούς διενεργούν απολυμάνσεις αυτοβούλως.

Η Λάρνακα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού με τους δήμους Αθηαίνου, Δρολολαξιάς να λαμβάνουν επίσης μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά.

Κι ενώ οι δήμοι αναλαμβάνουν δράσεις, στην πράξη το υπουργείο Γεωργίας με ανακοίνωση του, επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αναφέροντας ότι, είχαν δοθεί οδηγίες για λήψη μέτρων στον δήμο Αραδίππου, γεγονός το οποίο διαψεύστηκε μέσα και από τις δηλώσεις του δημάρχου, Χριστοδούλου Πάρτου.