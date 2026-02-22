Ανεστάλη η λειτουργία των επτά Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε Λιβάδια και Ορόκλινη με κρούσματα αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «λόγω της κατάστασης που επικρατεί δόθηκαν οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας όπως ανασταλεί η λειτουργία των Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στην επαρχία, μέχρι να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικά υποστατικά σε Λιβάδια και Ορόκλινη».

«Το κοινό θα ενημερωθεί με ανακοινώσεις σύντομα πότε θα επαναλειτουργήσουν με βάση τις εξελίξεις που θα έχουμε για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «θα δούμε σε συνεργασία και συντονισμό με τους Δήμους της επαρχίας Λάρνακας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους πως εξελίσσεται η κατάσταση και ανάλογα θα δοθούν εκ νέου οδηγίες για επαναλειτουργία των Πράσινων Σημείων».

Κάλεσε τον κόσμο «να αντιληφθεί την κρίσιμη κατάσταση που περνούμε» και ζήτησε «την κατανόηση του κοινού για την ταλαιπωρία που τυχόν θα υποστεί κατά το διάστημα που τα Πράσινα Σημεία δεν θα λειτουργούν».

Εξήγησε ότι «ο κύριος στόχος της αναστολής της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων είναι να προφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε τις όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά του ιού σε άλλες περιοχές από αυτές στις οποίες ήδη έχουν παρουσιαστεί κρούσματα».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε «πως στην επαρχία Λάρνακας λειτουργούν συνολικά επτά Πράσινα Σημεία και συγκεκριμένα Αραδίππου, Δρομολαξιά, Τρούλλους, Αθηένου, Κοφίνου, Πυργά και Αναφωτία».

Διευκρίνισε ότι το Πράσινο Σημείο που υπάρχει στη Λάρνακα δεν είναι του ΕΟΑ αλλά του Δήμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ