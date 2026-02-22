Σε επιφυλακή βρίσκονται Ορόκλινη και Λειβάδια λόγω τον θετικών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικά υποστατικά. Ο Αντιδήμαρχος Λειβαδιών ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «παρέχουν υποστηρικτές υπηρεσίες για αντιμετώπιση της κατάστασης» ενώ ο Αντιδήμαρχος Ορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής ανέφερε πως «η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα».

Ο κ. Φακοντής ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «στην κτηνοτροφική περιοχή της Ορόκλινης υπάρχουν 8 φάρμες οι οποίες έχουν πρόβατα μόνο».

Σημείωσε πως «στα Λειβάδια υπάρχουν 5 φάρμες η μία εξ αυτών έχει μόνο πρόβατα ενώ οι άλλες 4 έχουν και πρόβατα και αγελάδες».

Μάλιστα ο κ. Φακοντής είπε πως «οι φάρμες των Λειβαδιών εφάπτονται με την οικιστική περιοχή της Ορόκλινης αφού είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρων από τα σπίτια».

Ο κ. Φακοντής ανέφερε πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο τα πρώτα μέτρα λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη της φάρμας, οι οποίοι είναι ενήμεροι και στην συνέχεια αναλαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Εφόσον ο ιός υπήρχε εδώ και δέκα ημέρες στα συγκεκριμένα υποστατικά, σημαίνει ότι έμπαιναν στις φάρμες οχήματα εταιρειών εδώ και δυο εβδομάδες, ελάμβαναν το γάλα από την περιοχή ή έκαναν άλλες εργασίες, και στην συνέχεια πήγαιναν και σε άλλες περιοχές πέραν από τα Λειβάδια και την Ορόκλινη, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιός ίσως και να έχει μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές», πρόσθεσε.

Τόνισε πως «η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα».

Ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λειβαδιών Μάριος Αρμένης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Λειβαδιών «παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα νερό για τον ψεκασμό, φωτοβολταϊκό φωτισμό για το βράδυ και εξοπλισμό για την αποκοπή των δρόμων, και μεγάλο ψεκαστήρα».

«Έχουμε συνεχή επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», είπε.



