Αναφορικά με την χθεσινή επιχείρηση της ΥΚΑΝ κατά την οποία συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 31 και 29 ετών για διερευνώμενη υπόθεση της ΥΚΑΝ Λεμεσού, αμφότεροι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης πέντε ημερών.



Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του 31χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση 7 κιλών κάνναβης (Οκτώβριος 2025, υπό εκδίκαση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού), εντοπίστηκαν 215 γραμμάρια κάνναβης και 965 γραμμάρια κοκαΐνης.



Συνελήφθη επίσης η 29χρονη, καθώς εναντίον της οποίας εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την ίδια υπόθεση των 7 κιλών κάνναβης.





