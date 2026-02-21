Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών και τη σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται ποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στοχευμένες έρευνες σε 13 οχήματα, 10 οικίες και ένα υποστατικό (καφενείο).

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

965 γραμμάρια κοκαΐνης

216 γραμμάρια κάνναβης

Στη σημερινή επιχείρηση συμμετείχαν 21 μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα Κλιμάκια, ενώ συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα:

Σε οικία 31χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση 7 κιλών κάνναβης (Οκτώβριος 2025, υπό εκδίκαση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού), εντοπίστηκαν 215 γραμμάρια κάνναβης και 965 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνελήφθη επίσης 29χρονη, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την ίδια υπόθεση των 7 κιλών κάνναβης.

Σε δύο άλλες οικίες, συνελήφθησαν 21χρονος (με μικρή ποσότητα κάνναβης, απολύθηκε μετά τις εξετάσεις) και 30χρονος, στην οικία του οποίου βρέθηκε επίσης μικρή ποσότητα κάνναβης.

Εναντίον του 30χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν το 2024 στην επαρχία Λάρνακας.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστούν αδιάκοπα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.



