Η επαναβεβαίωση ότι η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕE, δόθηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, που διοργάνωσε το Υπουργείο Άμυνας, υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕE, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Άμυνας, υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕE, διοργάνωσε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εργαστήριο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ με θέμα «Θαλάσσια Ασφάλεια της ΕΕ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», με τη συμμετοχή ανώτατων στρατιωτικών εκπροσώπων, αξιωματούχων της ΕΕ, επιχειρησιακών διοικητών και νομικών εμπειρογνωμόνων.

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ολοένα και πιο αμφισβητούμενο θαλάσσιο περιβάλλον και στο διευρυνόμενο φάσμα συμβατικών, υβριδικών και απειλών εντός «γκρίζων ζωνών» που στοχεύουν τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, τις κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές, τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις και τα υποθαλάσσια καλώδια», αναφέρεται.

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε προκλήσεις όπως οι παρεμβάσεις στον κυβερνοχώρο, η χειραγώγηση του AIS, οι «σκιώδεις στόλοι» και οι νομικές ασάφειες που περιπλέκουν την επιβολή και την απόδοση ευθυνών», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κεντρικός ομιλητής Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ Νικόλας Ιωαννίδης, «υπογράμμισε τη σημασία του διεθνούς δικαίου της θάλασσας ως θεμελίου για νόμιμη και αξιόπιστη δράση στη θάλασσα».

Σημειώνεται ότι επιχειρησιακές παρεμβάσεις έγιναν από τις EUNAVFOR MED IRINI, EUNAVFOR ASPIDES, και EUNAVFOR ATALANTA, «αναδεικνύοντας πρακτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την προστασία δυνάμεων, την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών».

Οι συμμετέχοντες, προστίθεται, «τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της θαλάσσιας επίγνωσης κατάστασης, της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας και της σαφέστερης νομικής καθοδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί συνεκτική και αποτελεσματική ναυτική εμπλοκή της ΕΕ».

Το εργαστήριο επαναβεβαίωσε ότι η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και υπογράμμισε ότι η διασφάλιση του θαλάσσιου χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ