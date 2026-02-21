Κλειστοί για την κυκλοφορία θα είναι κεντρικοί δρόμοι στην Πάφο, σήμερα Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, για τους σκοπούς διεξαγωγής της αποκριάτικης παρέλασης, που διοργανώνει ο Δήμος Πάφου. Η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα, από τη 1.30 σήμερα το μεσημέρι, μέχρι και τις 9.00 το βράδυ, η λεωφόρος Γρίβα Διγενή, στην Πάφο, θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση, από το ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Αθηνών και την οδό Νεόφυτου Νικολαΐδη, μέχρι και την Πλατεία Κέννεντυ και τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ευαγόρα Παλλικαρίδη και την οδό Χαράλαμπου Μούσκου.

Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που θα βρίσκονται στην περιοχή για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

