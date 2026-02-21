Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή από υπάλληλο, πλαστοπροσωπία και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 768 οχήματα και ελέγχθηκαν 938 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι σε 40 υποστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 297 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Διενεργήθηκαν επίσης 477 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους προέκυψαν 66 καταγγελίες, ενώ άλλη εννέα οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.