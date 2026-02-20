Τα έργα για την χωριστή ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας θα γίνουν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, που διαθέτει τα κεφάλαια, σε συνεργασία με το κράτος, ώστε αυτά να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς και χωρίς ρίσκο, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις στη Λάρνακα ύστερα από την παρουσίαση της μελέτης για την ανάπτυξη μαρίνας και λιμανιού Λάρνακας από το Ελληνικό Υπερταμείο, σε συνάντηση της Επιτροπής Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας, ο Υπουργός ανέφερε πως «όταν τερματίστηκε η σύμβαση με την εταιρεία Κίτιον, υποσχεθήκαμε στη Λάρνακα ότι θα μελετήσουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Σήμερα παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων που έχουν μελετήσει τις δύο αυτές λειτουργίες και έχουν προτείνει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις».

Πρόσθεσε πως «αυτό που μας απασχολεί είναι να υλοποιήσουμε κάτι που θ’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, να είναι βιώσιμο και να μειώσουμε ουσιαστικά το ρίσκο. Δεν αντέχει κανείς οποιαδήποτε νέα αποτυχία» είπε και σημείωσε ότι «γι’ αυτό πρέπει να έχει εμπλοκή το κράτος με κρατικά κεφάλαια, να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη αυτών των δύο υποδομών, με τρόπο που να ελέγχουμε την υλοποίησή τους και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πάει κάτι στραβά όπως πήγαινε τα τελευταία 20 χρόνια».

Για μας, συνέχισε ο κ. Βαφεάδης «είναι ύψιστης σημασίας αυτά τα έργα να γίνουν, να τελειώσουν και να παραδοθούν για χρήση. Ωστόσο μέρος της όλης συζήτησης για τα έργα είναι να βγουν στην επιφάνεια άλλες ιδέες και προβληματισμοί για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις» είπε και πρόσθεσε ότι «παράλληλα μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα λιμάνι και πρέπει να λειτουργήσει και να δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους χερσαίους χώρους για το καλό της πόλης».

Ερωτηθείς κατά πόσον η μελέτη του Υπερταμείου ασχολήθηκε με τους χερσαίους χώρους, ο Υπουργός απάντησε πως «οι μελετητές που είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπερταμείο και Ολλανδούς Συμβούλους, έχουν ασχοληθεί με τη λειτουργία της μαρίνας και του λιμανιού. Οι μελετητές λένε ότι το λιμάνι για να λειτουργήσει χρειάζεται και χερσαίους χώρους». Σημείωσε ότι «αν το πνίξουμε και δεν αφήσουμε χερσαίους χώρους δεν μπορούν να βγουν τα εμπορεύματα έξω σε πρώτη φάση και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σαν λιμάνι».

Πρόσθεσε πως «αν η πόλη χρειάζεται χώρους να δούμε πού μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιους και να κάνουμε το λιμάνι πιο ωφέλιμο» για το καλό της πόλης.

Σε ερώτηση πως θα καταφέρει το κράτος να κάνει τα έργα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως «σίγουρα έχουμε ενώπιον μας μια διαγωνιστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Καλωσορίζουμε μια Ομάδα Παρακολούθησης εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας για να παρακολουθεί, να ενημερώνει και να βεβαιώνεται πως όλα θα τρέχουν σωστά και έγκαιρα και στην περίπτωση αυτή απαιτείται συντονισμός όλων των υπηρεσιών για να φέρουμε αποτελέσματα».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα σε περίπτωση που η εταιρεία Prosperity προχωρήσει με νομικά μέτρα εναντίον του κράτους, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι «οποιοσδήποτε μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για οποιοδήποτε θέμα. Αναλόγως με τη φύση της προσφυγής θα χειριστούμε την κατάσταση, ωστόσο εμείς προχωρούμε για να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα».

Ταυτόχρονα εξήγησε πως η εισήγηση των εμπειρογνωμόνων «σκοπεύει να πετύχει πρώτα από όλα γρήγορη υλοποίηση των έργων, κάτι που σημαίνει νόμιμη διαδικασία προσφοροδότησης με το λιγότερο δυνατό χρόνο. Ακόμα σκοπεύουμε στη μείωση του ρίσκου αποτυχίας όπως είχαμε τρεις φορές μέχρι σήμερα» είπε και σημείωσε πως «για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να μη βασιζόμαστε σε ξένα κεφάλαια αλλά στις δικές μας δυνάμεις και να υλοποιήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους και έχουμε αποφασίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί για όποια ανάπτυξη αυτή θα γίνει από την Αρχή Λιμένων που είναι βραχίονας του κράτους».

Είναι το κράτος, συνέχισε «που θα κάνει αυτές τις εργασίες. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα συνεργαστούμε με τη Λάρνακα για να βρούμε την καλύτερη λύση, η οποία πρέπει να είναι βιώσιμη και τέτοια που να εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε άλλο ναυάγιο. Όλα είναι στο τραπέζι και είμαστε στη συζήτηση ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις». Πρόσθεσε πως θέλουμε να ακούσουμε και τη Λάρνακα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι «σήμερα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου και στελεχών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας, τη θέση του Υπουργείου για την πρόταση μετόχων της εταιρείας Prosperity και στη συνέχεια τη μελέτη του Ελληνικού Υπερταμείου για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας».

Πρόσθεσε ότι «παρουσιάστηκαν διάφορες εισηγήσεις αλλά και η εισήγηση του Υπουργού για το πώς θα προχωρήσει το λιμάνι και η μαρίνα. Το θέμα αυτό δεν είναι ζήτημα του Δημάρχου αλλά όλης της πόλης» είπε και σημείωσε πως «θα υπάρχει μια διαδικασία ερωτήσεων και θα ακούσουμε τον κόσμο» και εισηγήθηκε όπως γίνει μια πανδημοτική συνάντηση και μια νέα συνάντηση της Επιτροπής Ανάπτυξης όπου όλοι οι Φορείς που εκπροσωπούνται να φέρουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους.

Όπως είπε ο Δήμαρχος «αυτό που με προβληματίζει και δεν έχω δει είναι η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου» και εξήγησε ότι «στο χώρο της μαρίνας οι Λαρνακείς περιμένουν κάποιες αναπτύξεις που θα φέρουν δουλειές και ανάπτυξη. Το να υπάρχει μια μαρίνα απλώς για τα σκάφη για μένα προσωπικά δεν είναι το Αλφα και το Ωμέγα, αλλά είναι οι προσωπικές μου απόψεις».

Ανέφερε ακόμα ότι το σημείο που θέλει να δει να γίνονται περισσότερα πράγματα «είναι η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου αφού εκεί αναμέναμε ότι θα φέρει ανάπτυξη πέραν από το λιμάνι που είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για το λιμάνι αλλά για τη μαρίνα και το χερσαίο χώρο πρέπει να δούμε τι αναμένουμε περισσότερο» είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσο τα έργα που θα γίνουν στο λιμάνι και τη μαρίνα θα έπρεπε να εξυπηρετούν τις ανάγκες για περισσότερα χρόνια και όχι μέχρι το 2055 για το λιμάνι και μέχρι 12 χρόνια για τη μαρίνα, ο Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι «ένα έργο για 20 χρόνια είναι το μέγιστο που μπορείς να σχεδιάσεις. Ωστόσο δεν εστιάζουμε σε αυτό αλλά εγώ προσωπικά εστιάζω στο χερσαίο χώρο».

Εγώ, συνέχισε «δεν πρόκειται προσωπικά να δεχθώ μια λύση στην οποία ο χερσαίος χώρος δεν θα φέρει αυτό που ζητούμε ως Λαρνακείς. Ακόμα θα πρέπει εντός των επόμενων μηνών να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ποιος κάνει τι» είπε. Σημείωσε πως «κάποιες εισηγήσεις από τον Υπουργό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά εγώ περιμένω περισσότερα αναφορικά με το χερσαίο χώρο. Επίσης περιμένω αυστηρά χρονοδιαγράμματα και να μην έχουμε άλλη αποτυχία».

Σημειώνεται ότι την παρουσίαση της μελέτης του Ελληνικού Υπερταμείου έκανε ο Στέλιος Ζερβός του Τμήματος Δημοσίων Έργων ο οποίος ανέφερε ότι υπήρχαν τρεις επιλογές για την ανάπτυξη τόσο του λιμανιού όσο και της μαρίνας.

Πρόσθεσε ακόμα ότι οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται την δεύτερη επιλογή για το λιμάνι και την δεύτερη επιλογή για τη μαρίνα. Για το λιμάνι η επιλογή αυτή προνοεί όπως γίνουν βελτιωτικά έργα κυρίως στο βόρειο κρηπίδωμα όπου γίνονται εργασίες βελτίωσης του βάθους και εκβάθυνση στο χώρο του λιμανιού για να μπορούν να εξυπηρετηθούν μεγαλύτερα πλοία. Ταυτόχρονα συστήνεται η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η διενέργεια άλλων εργασιών, που φαίνεται ότι θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του λιμανιού μέχρι το 2055.

Για τη μαρίνα η δεύτερη επιλογή προνοεί ανάπτυξη της λιμενολεκάνης στο βόρειο τμήμα της μαρίνας με βελτιωτικά έργα σε διάφορους χώρους και τη χρήση πλωτών αποβαθρών, με στόχο την αύξηση της χωριτικότητας της σε 300 σκάφη και την ικανοποίηση των αναγκών για τα επόμενα 7 χρόνια.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι το αίτημα της εταιρείας Prosperity για αναβίωση της Σύμβασης Παραχώρησης «έχει κριθεί με βάση τα όσα προνοούνται στη νομοθεσία και κρίθηκε πως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το αίτημα γιατί δεν μπορούμε να προβούμε σε απευθείας ανάθεση σε κανένα υπό τις περιστάσεις τις οποίες έχουμε ενώπιον μας». Συνεπώς οποιαδήποτε ανάθεση γίνει σε οποιονδήποτε ανάδοχο θα πρέπει να γίνει ως αποτέλεσμα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ή άλλης απόφασης που θα αποφασίσει το κράτος ότι είναι νόμιμο, κατέληξε.

