Στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, την οποία συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων, μεταβαίνουν την ερχόμενη Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία.

Η κ. Δημητρίου θα προσφωνήσει μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, τη Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχει χωριστές συναντήσεις με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber.

Η κ. Δημητρίου θα είναι επίσης κύρια ομιλήτρια σε συζήτηση με θέμα «Κοινοβουλευτική Ηγεσία για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», που διοργανώνει το Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγέτιδων (WPL).

Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (επικεφαλής), τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντρέα Καυκαλιά, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Χρύση Παντελίδη και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Ονούφριο Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει τη Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τις δύο Διασκέψεις θα προσφωνήσουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδριάσεις τριών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και δύο σύνοδοι της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), της οποίας θα συμπροεδρεύουν το μέλος της Επιτροπής ECON Κώστας Μαυρίδης και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, θα συζητηθούν η ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και οι προκλήσεις και τα επόμενα βήματα όσον αφορά στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) θα συμπροεδρεύουν η Πρόεδρος της Επιτροπής EMPL Li Andersson και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντρέας Καυκαλιάς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής, τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση αφορούν στη σύζευξη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επίτευξης μιας ισχυρής Κοινωνικής Ευρώπης για όλους, καθώς και στη διαμόρφωση δίκαιων και ανταγωνιστικών αγορών εργασίας στο πλαίσιο της διττής μετάβασης.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), της οποίας θα συμπροεδρεύουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής BUDG Johan Van Overtveldt και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Χρύσης Παντελίδης, θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και στους τρόπους, με τους οποίους το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού και το σύστημα ιδίων πόρων μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ, καθώς και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με έμφαση στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

Της πρώτης συνόδου της Ολομέλειας θα συμπροεδρεύουν η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Katarina Barley και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Η σύνοδος, σύμφωνα με την Βουλή, θα εστιάσει στην προώθηση μίας Ευρώπης φιλικής προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, καθώς και στις προοπτικές και προκλήσεις για την Ενιαία Αγορά.

Της δεύτερης συνόδου της Ολομέλειας θα συμπροεδρεύουν η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Katarina Barley και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντρέας Καυκαλιάς. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στην κοινωνική συνοχή ως επενδύσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Την Πρόεδρο της Βουλής και την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα συνοδεύουν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Χριστοδούλου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Βουλής.

Η Πρόεδρος της Βουλής θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ