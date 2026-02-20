Περιστατικό αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων στα Λειβάδια Λάρνακας ανακοινώνουν ότι εντόπισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι τα ζώα θα θανατωθούν, καθώς και ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα.

Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο επηρεαζόμενος κτηνοτρόφος έχει ενημερωθεί, όπως επίσης και όλοι οι εμπλεκόμενοι για εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης, που προβλέπει και την θανάτωση των ζώων της εν λόγω κτηνοτροφικής μονάδας.

«Η κτηνοτροφική περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων με εφαρμογή απαγόρευσης μετακινήσεων κτηνοτροφικών ζώων και ζωοκομικών προϊόντων χωρίς την άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ως επιβάλλει η νομοθεσία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν το κοινό πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, υπενθυμίζοντας «ότι η νόσος αυτή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ανθρώπινη υγεία και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή αποφυγής κατανάλωσης ζωοκομικών προϊόντων».