Με βαθιά οδύνη η οικογένεια και η τοπική κοινωνία της Γεροσκήπου αποχαιρετούν τον Σάββα Ιωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 70 ετών, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ συμμετείχε σε οδικές εργασίες σε αυτοκινητόδρομο.

Με βάση τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατος του άτυχου 70χρονου επήλθε από πολυτραυματισμό, συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος.

Ο άτυχος 70χρονος εκτελούσε καθήκοντα στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε το μοιραίο δυστύχημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Γεροσκήπου. Συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του καλούνται να παραστούν.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ανδρούλλα Νεάρχου Χρίστου, τα παιδιά του Σωτηρούλα Ιωάννου, Ανδρέα Χρίστου και Κυριάκο Χρίστου, εγγόνια και λοιπούς συγγενείς, που βιώνουν βαρύ το πένθος για την απώλειά του.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κοιμητήριο Γεροσκήπου.

Διαβάστε επίσης: Τοποθετούσε κώνους και τον παρέσυρε ο 37χρονος οδηγός- Νεκρός ο Σάββας Ιωάννου