Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 χθες το βράδυ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, με θύμα τον 70χρονο Σάββα Ιωάννου, από την Πάφο, αναφέρει το ΡΙΚ.

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ συμμετείχε σε οδικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο, παρά τη Μονή.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τροχαίας Λεμεσού, Μάριο Χαραλάμπους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 37χρονος προσέκρουσε με το όχημά του σε φωτεινό-συρόμενο βέλος το οποίο βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, παρασύροντας ταυτόχρονα τον άτυχο Ιωάννου, ο οποίος τοποθετούσε κώνους για το κλείσιμο της ταχείας λωρίδας κυκλοφορίας.

Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις - μεταξύ άλλων και από συναδέλφους του θύματος - προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 37χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, υποβλήθηκε σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

