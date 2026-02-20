Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κοινοποίησε την προσφυγή του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Κυβέρνηση. Σύμφωνα με το έγγραφο του Δικαστηρίου, η επικοινωνία της προσφυγής πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι η προσφυγή αφορά καταγγελλόμενες παραβιάσεις των Άρθρων 8, 10 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο αιτητής καταγγέλλει ότι υπήρξε στόχος παράνομης παρακολούθησης μέσω προηγμένων λογισμικών κατασκοπείας (spyware), με παρεμβάσεις στους προσωπικούς του υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, λογαριασμούς cloud και συστήματα ασφαλείας της κατοικίας του, καθώς και περιστατικά φυσικής παρακολούθησης. Υποστηρίζει ότι τα δεδομένα του, περιλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούσαν δημοσιογραφικές πηγές, αποκτήθηκαν χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Δικαστηρίου, υποβάλλεται σειρά ερωτήσεων προς τα μέρη, σχετικά με την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, το ΕΔΑΔ ρωτά σε περίπτωση που υπήρξε επέμβαση στα δικαιώματα του αιτούντος βάσει των άρθρων 8 και 10 της Σύμβασης, κατά πόσο "ήταν η επέμβαση αυτή «προβλεπόμενη από τον νόμο» και «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία» για την επιδίωξη θεμιτού σκοπού, κατά την έννοια του άρθρου 10 της Σύμβασης" και κατά πόσο ο αιτητής διαθέτει αποτελεσματικά εσωτερικά ένδικα μέσα σε σχέση με την καταγγελλόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Διαβάστε επίσης: Στο ΕΔΑΔ προσφεύγει ο Μακάριος Δρουσιώτης για παρακολουθήσεις

Πηγή: ΚΥΠΕ