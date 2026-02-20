Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, μίλησε για τα ζητήματα γύρω από το στεγαστικό και τα προγράμματα της κυβέρνησης που επιχειρούν να το επιλύσουν. Μίλησε επίσης για το ζήτημα των τουρκοκυπριακών περιουσιών για τις οποίες άλλαξε η νομοθεσία.



Το στεγαστικό δεν λύνεται με απότομη πτώση τιμών

Όπως εξήγησε, μέρος της αύξησης των τιμών συνδέεται με τον πληθωρισμό και τη μετακύλιση του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους στους αγοραστές. «Αυτό δεν μπορεί να μειωθεί εύκολα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο κατασκευαστικός τομέας λειτουργεί κυκλικά και ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρξει φάση υπερπροσφοράς που θα επιφέρει αποκλιμάκωση.

Αυξημένη ζήτηση μετά την πανδημία

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η κρίση προκλήθηκε κυρίως από μείωση της προσφοράς, στην Κύπρο –όπως είπε– το πρόβλημα προήλθε από την απότομη αύξηση της ζήτησης.

Μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, περίπου 20.000 Ουκρανοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ξένες εταιρείες μετέφεραν δραστηριότητες στο νησί, αυξάνοντας τις ανάγκες στέγασης εργαζομένων. Η ανάπτυξη της οικονομίας και η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση.

2.500 διαμερίσματα από πολεοδομικά κίνητρα

Απαντώντας στο πώς θα αποσυμπιεστούν οι τιμές, ο Υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της προσφοράς μέσω πολεοδομικών κινήτρων. Τα κίνητρα προβλέπουν αύξηση του συντελεστή δόμησης από 25% έως 45% για οικόπεδα άνω των 800 τ.μ.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 39 αιτήσεις, που μεταφράζονται σε περίπου 2.500 διαμερίσματα τα οποία θα προστεθούν σταδιακά στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Ταχεία αδειοδότηση και μείωση γραφειοκρατίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση της γραφειοκρατίας, που αποτελεί –όπως είπε– βασικό πυλώνα και του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για την προσιτή κατοικία.

Από τον περασμένο Μάρτιο εφαρμόζεται σύστημα ταχείας αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να εγκριθούν 2.000 κατοικίες εντός 40 ημερών και περίπου 640 πολυκατοικίες εντός 80 ημερών. «Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες θα μπουν στην αγορά δύο με τρία χρόνια νωρίτερα», σημείωσε.

Αναβάθμιση ΚΟΑΓ και 470 νέες κατοικίες

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ο οποίος ενισχύθηκε με 28 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια και επιπλέον 11,5 εκατ. ευρώ από τα πολεοδομικά κίνητρα.

Παράλληλα, υλοποιείται σχέδιο ανέγερσης 470 οικιστικών μονάδων σε κρατική γη σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, με προϋπολογισμό 75 εκατ. ευρώ. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν με τη μέθοδο design & build από τον ιδιωτικό τομέα και θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο μέσω του ΚΟΑΓ.

«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» και φοιτητική στέγη

Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη (77 αιτήσεις). Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν τα ποσά επιδότησης και επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής ώστε να καλύπτει και μετατροπές γραφείων ή εμπορικών χώρων σε κατοικίες, καθώς και περιοχές της υπαίθρου.

Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη, ανακοινώθηκε νέο σχέδιο που επιτρέπει τη μετατροπή υφιστάμενων διαμερισμάτων ή κτιρίων σε φοιτητικά διαμερίσματα ενός έως δέκα υπνοδωματίων, με σημαντική ευελιξία στις απαιτήσεις στάθμευσης.

Νέο πλαίσιο για τουρκοκυπριακές περιουσίες

Αναφερόμενος στις τουρκοκυπριακές περιουσίες, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι άλλαξε η νομοθεσία ώστε να καταργηθεί η διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού και να εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.



Οι ελέγχοι σε δήμους και κοινότητες

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 4.100 εμπορικές συμβάσεις, εντοπίζοντας 511 παραβιάσεις, ενώ ακολούθησαν έλεγχοι και σε δήμους και κοινότητες. Για συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως αυτή στην Πάφο, ανέφερε ότι η διερεύνηση βρίσκεται πλέον ενώπιον της αστυνομίας.

Ο Υπουργός κατέληξε ότι το στεγαστικό πρόβλημα απαιτεί χρόνο για να αποδώσουν τα μέτρα, καθώς οι νέες μονάδες χρειάζονται δύο έως τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν, επισημαίνοντας πως «τα απτά αποτελέσματα δεν μπορούν να φανούν από τη μια μέρα στην άλλη».









Διαβάστε επίσης: Τέλος εποχής για το «Θαλασσάκι» - Λουκέτο μετά από δύο δεκαετίες (ΒΙΝΤΕΟ)



