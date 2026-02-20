Λουκέτο έπειτα από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας βάζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καφέ της Λεμεσού. Το «Θαλασσάκι», ένα από τα αγαπημένα σημεία συνάντησης για πολλούς Λεμεσιανούς, σταματά τη λειτουργία του.

Το ακίνητο ανήκει στον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος, ύστερα από μακρά δικαστική διαδικασία, κατάφερε να ανακτήσει τον χώρο. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού, ώστε το καφέ να παραχωρηθεί εκ νέου.

Η είδηση προκάλεσε απογοήτευση σε αρκετούς τακτικούς θαμώνες, ιδιαίτερα στους χειμερινούς κολυμβητές που το είχαν καθιερώσει ως στέκι τους όλα αυτά τα χρόνια.