Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε αίτηση κρατούμενου που εκτίει ποινή φυλάκισης διά βίου για δύο φόνους εκ προμελέτης, με αριθμό καταδίκου 4158 στην Πτέρυγα 2Α των Κεντρικών Φυλακών. Ο αιτητής ζητούσε την έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Mandamus, προκειμένου να υποχρεωθεί ο Διευθυντής και οι υπάλληλοι του Τμήματος Φυλακών να προστατεύουν την σωματική του ακεραιότητα, την υγεία και την προσωπική του περιουσία και να τον μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια.

Στην Έκθεση που επισυνάπτεται κάτω από τον τίτλο «Οι λόγοι επί των οποίων, βασίζεται το αίτημα για τις εξαιτούμενες θεραπείες», γίνεται αναφορά στις κακές συνθήκες κράτησης του αιτητή από το 2023, που ήταν υπόδικος, μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο αιτητής αναφέρει πως υπάλληλοι και/ή λειτουργοί του Τμήματος Φυλακών τον τοποθέτησαν «σε χώρο διαμονής, ο οποίος χρησιμοποιείτο ως τραπεζαρία και στον οποίο κατά περιόδους υπήρχαν περιττώματα και τρίχες από γάτους που διέμεναν στην πτέρυγα του, μέχρι και στο κρεβάτι του, συνεπεία του ότι τις εξέτρεφε άλλος κατάδικος» .

Γίνεται ακόμη αναφορά πως τα πιο πάνω πρόσωπα επέβαλαν στον αιτητή πειθαρχική ποινή για μη συμμόρφωση του με τους Κανονισμούς των Φυλακών και στο πλαίσιο έκτισης της εν λόγω ποινής «τον τοποθέτησαν στην απομόνωση, όπου του αποστερήθηκε η δυνατότητα, ακόμη και κάλυψης των φυσικών του αναγκών, ήτοι της δυνατότητας της προσωπικής καθαριότητας και της πρόσβασης σε ξεχωριστό αποχωρητήριο για περίοδο που ξεπερνούσε τις 7 μέρες, εκθέτοντας τον έτσι σε εξευτελιστική και απάνθρωπη συμπεριφορά. Στα πλαίσια δε της πειθαρχικής του αυτής τιμωρίας, δεν του παρείχαν την δυνατότητα να προαυλίζεται, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο και τους κανονισμούς και τον άφησαν αρκετές μέρες χωρίς νερό και χωρίς φάρμακα».

Αναφορά γίνεται και στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, αφού υποφέρει από σακχαρώδη διαβήτη και, ως καταγράφεται, δεν του παρέχεται η δυνατότητα καθημερινής μέτρησης του επιπέδου του σακχάρου, ενώ για άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο πόδι, δεν του παρέχεται «ικανοποιητική φροντίδα για την χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου λόγω παράλειψης έγκαιρης μεταφοράς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

Τέλος, αναφορά γίνεται και σε κατ΄ ισχυρισμόν σοβαρές σωματικές βλάβες που υπέστη στο κεφάλι, στα άνω και κάτω άκρα, συνεπεία επιθέσεων που δέχθηκε τόσο από άλλους καταδίκους όσο και από δεσμοφύλακες. Προς τούτο παραδέχεται πως έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, για να προσθέσει όμως πως δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η αίτηση υπέπεσε σε δύο κρίσιμα νομικά ζητήματα. Πρώτον, το αίτημα ήταν υπερβολικά γενικό, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένες ενέργειες ή μέτρα, γεγονός που καθιστά το Προνομιακό Ένταλμα Mandamus ακατάλληλο. Δεύτερον, για την έκδοση του εντάλματος απαιτείται προηγούμενη διακριτή απαίτηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία να έχει αγνοηθεί ή παραβιαστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανέφερε η δικαστική απόφαση, ο αιτητής δεν είχε υποβάλει τέτοια σαφή και συγκεκριμένη απαίτηση προς το Τμήμα Φυλακών, γεγονός που καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Στην απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά σε προηγούμενες υποθέσεις και νομική βιβλιογραφία, όπως η υπόθεση Haritonos v. Chief of Police & Another (1979) και οι αποφάσεις Απεσιώτης (2014) και Palm-Mount Holdings Ltd (2018), για να τονιστεί ότι η ενεργοποίηση του Mandamus προϋποθέτει σαφή και συγκεκριμένη διακριτή απαίτηση και δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικές εκκλήσεις για προστασία δικαιωμάτων.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι, υπό το φως των πιο πάνω, δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτούμενης άδειας, και συνεπώς η αίτηση απορρίφθηκε. Η απόφαση υπογραμμίζει τη σημασία της σαφήνειας και της διαδικαστικής τήρησης των νομικών προϋποθέσεων, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης: Τοποθετούσε κώνους και τον παρέσυρε ο 37χρονος οδηγός- Νεκρός ο Σάββας Ιωάννου