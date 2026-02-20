Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγείται στις 26 Φεβρουάριου του 2026 ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούμας, μετά την επίδοση κατηγορητηρίου που σχηματίστηκε εναντίον του.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες εκτείνονται στην περίοδο 2015–2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και Προέδρου της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας (internet και mobile rights) για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Περαιτέρω, οι κατηγορίες 24 και 25 αφορούν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με το συνολικό ύψος των επίμαχων ποσών να ανέρχεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το εν λόγω ποσό φέρεται να προκύπτει από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις προηγούμενες κατηγορίες.

Σε ό,τι αφορά στους κατηγορούμενους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, Κατηγορούμενος 1 είναι ο Γιώργος Κούμας, ο οποίος διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και ακολούθως Πρόεδρος της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Οι Κατηγορούμενοι 2 και 3 δεν είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά εταιρείες/νομικά πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, τελούσαν υπό τον έλεγχο του κ. Κούμα.

Ειδικότερα, ο Κατηγορούμενος 2 αφορά εταιρεία στην οποία ο κ. Κούμας φέρεται να ήταν μέτοχος και διευθυντής και η οποία προέβαινε σε συμφωνίες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων.

Ο Κατηγορούμενος 3 αφορά άλλη εταιρεία/νομικό πρόσωπο, επίσης υπό τον έλεγχό του, η οποία παρείχε υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και παραγωγής αθλητικών εκπομπών.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά την πρώτη παρουσία ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να τεθεί αίτημα αναβολής και να ζητηθεί χρόνος για μελέτη του μαρτυρικού υλικού από την υπεράσπιση, ενώ θα καθοριστεί νέα ημερομηνία για ακροαματική διαδικασία



Πηγή: ΚΥΠΕ