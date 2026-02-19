Την ακύρωση της καρναβαλίστικης παρέλασης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιοπετρίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αγίας Νάπας, η απόφαση λήφθηκε λόγω του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως από τη Σωτήρα και τον τραυματισμό τριών νεαρών προσώπων επίσης από τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι (μία εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), καθώς και τον θάνατο του Κυριάκου Σπύρου, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος του Δήμου Σωτήρας από το 2011 έως το 2024 και υπήρξε για χρόνια ποδοσφαιριστής στον «Αχυρώνα» Λιοπετρίου και στον «Ονήσιλλο» Σωτήρας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη των εκλιπόντων και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τους οικείους των εμπλεκομένων, ο Δήμος Αγίας Νάπας προχώρησε στην ακύρωση της εκδήλωσης».

