Aπεβίωσε ο γνωστός γιατρός-καρδιολόγος Ανδρέας Καζαντζής από τη Λεμεσό.

Ο δρ Καζαντζής καθιέρωσε πρώτος στη Λεμεσό από το 1976 νέες διαγνωστικές μεθόδους στην καρδιολογία δίνοντας την ώθηση στην ιατρική που χρειαζόταν τότε η πόλη του, ακριβώς την εποχή που άρχιζε την εντυπωσιακή της ανάπτυξη.

Άριστος μαθητής σπούδασε ιατρική στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιερουσαλήμ στην περίφημη Ιατρική Σχολή Hadassah με υποτροφία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ειδικεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία και Καρδιολογία στο κορυφαίο Baylor College of Medicine στο Ιατρικό Κέντρο του Τέξας, στο Χιούστον, ΗΠΑ

Διετέλεσε πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου 1987-88 και τιμήθηκε για την όλη δράση και προσφορά του στην καρδιολογία και στην ιατρική γενικότερα.

Υπήρξε ένας γιατρός με ήθος και επαγγελματικότητα δείχνοντας τον δρόμο στους νεώτερους συναδέλφους του με το παράδειγμα του.