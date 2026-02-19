Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για τα σχολικά κτήρια, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διαβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα αντισεισμικής αναβάθμισης υλοποιείται βάσει προγραμματισμού και έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας σε καμία σχολική μονάδα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τα σχολικά κτήρια, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας επισημαίνουν ότι ο κυβερνητικός προγραμματισμός υλοποιείται με συνέπεια, χρονοδιαγράμματα και σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την αντισεισμική αναβάθμιση, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 90% του σχετικού προγράμματος, γεγονός που αποτυπώνει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Για το εναπομείναν ποσοστό των σχολικών μονάδων, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνοοικονομικές μελέτες, οι οποίες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου και καθορίζουν, με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, κατά πόσο ένα κτήριο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά συμφέρον να αναβαθμιστεί ή εάν απαιτείται η αντικατάστασή του. Οι μελέτες αυτές διενεργούνται στο πλαίσιο της ωφέλιμης ζωής των κτηρίων και αποτελούν μέρος της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων υποδομών, χωρίς να τίθεται ζήτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε σχολική μονάδα.

Παράλληλα, ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός και οι σχετικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης προχωρούν στη βάση συγκεκριμένων πιστώσεων και εγκεκριμένων έργων, με τα ζητήματα ασφάλειας να παραμένουν σταθερά στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ποιοτικής βελτίωσης του δημόσιου σχολείου.

Τα θέματα σχολικών υποδομών αποτελούν στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Σημαντικό έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ όσα βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρούν βάσει προγραμματισμού, τεχνικής αξιολόγησης και δημοσιονομικής ευθύνης, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση σύγχρονων, λειτουργικών και ανθεκτικών σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

