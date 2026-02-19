Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε στη δημοσιότητα την Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 06/2026, με αντικείμενο τον αιφνιδιαστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, τα οποία υπάγονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου προς 1η Οκτωβρίου 2025, κατά τις ώρες 23:00–02:00, και αποτελεί τον πρώτο στην ιστορία της Υπηρεσίας που διενεργήθηκε μεταμεσονύχτια και μάλιστα ξημερώματα αργίας



Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ

Το μήνυμα του Γενικού Ελεγκτή

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε 24ωρη βάση, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, οφείλουν να διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας και επαγγελματισμού ανεξαρτήτως ώρας. Η εύρυθμη λειτουργία των ΤΑΕΠ, τονίζεται, αποτελεί βασικό δείκτη του επιπέδου του κοινωνικού κράτους και δεν μπορεί να επηρεάζεται από οργανωτικές ή διαδικαστικές αδυναμίες.

Παρουσία ιατρών – Κενά στη διαδικασία εισαγωγών

Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία όλων των εφημερευόντων ειδικών ιατρών κατηγορίας Α και η ανταπόκρισή τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου των 30 λεπτών. Ωστόσο, εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναμίες στη διαδικασία εισαγωγής ασθενών, καθώς σε αριθμό περιπτώσεων τα έντυπα εισαγωγής υπογράφονταν από ειδικευόμενους ιατρούς αντί από τους εφημερεύοντες ειδικούς, χωρίς να τεκμηριώνεται γραπτώς η απαιτούμενη επικοινωνία.

Η πρακτική αυτή, επισημαίνεται, ενέχει κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και για τη νομική κάλυψη του Οργανισμού και των εμπλεκόμενων ιατρών.

Καθυστέρηση σε κρίσιμη ειδικότητα – Το ζήτημα της νευροχειρουργικής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό στο ΤΑΕΠ Λεμεσού, όπου ζητήθηκε γνωμάτευση νευροχειρουργού από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μέσω τηλεομοιότυπου, με την απάντηση να καθυστερεί μία ώρα και 45 λεπτά, ενώ ο ασθενής είχε ήδη διακομιστεί.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει επιφυλάξεις για την πρακτική μη παροχής συγκεκριμένων κρίσιμων ειδικοτήτων σε όλα τα νοσηλευτήρια και παραπέμπει το ζήτημα για περαιτέρω εξέταση στο Υπουργείο Υγείας.

Αξονικός τομογράφος εκτός λειτουργίας – Αχρησιμοποίητος νέος εξοπλισμός

Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται και σε σχέση με τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κατά την ημέρα του ελέγχου ο αξονικός βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα ασθενείς να μεταφέρονται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο για διενέργεια εξετάσεων.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις γίνονταν μέσω τηλεδιάγνωσης από εταιρεία στην Ελλάδα, παρά την παρουσία εφημερεύοντος ακτινολόγου στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι καινούριος αξονικός τομογράφος αξίας €1,5 εκατ. πλέον ΦΠΑ, που παραλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Τηλεδιάγνωση χωρίς ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο

Η Έκθεση επισημαίνει την απουσία ειδικού και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την τηλεδιάγνωση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται αυτοτελές κανονιστικό πλαίσιο για την εποπτεία, την ποιότητα και την κατανομή νομικής ευθύνης στην τηλεϊατρική, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας.

Το ζήτημα χαρακτηρίζεται κρίσιμο, καθώς αφορά τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων υγείας.

Εκ των υστέρων γνωματεύσεις και υπερωριακές αποζημιώσεις

Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί η πρακτική σύνταξης ιατρικών γνωματεύσεων ακτινογραφιών εκ των υστέρων, ακόμη και μετά το εξιτήριο των ασθενών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γνωματεύσεις συντάχθηκαν δύο ημέρες αργότερα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν εκτεταμένες υπερωριακές αποζημιώσεις ακτινολόγων, με αμοιβή πέντε ευρώ ανά γνωμάτευση. Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια των ασθενών και εγείρει ερωτήματα κατά πόσο η υφιστάμενη πολιτική δημιουργεί στρεβλά κίνητρα.

Πολύωρη παραμονή ασθενών στα ΤΑΕΠ

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο παραμονής ασθενών πριν από την εισαγωγή τους σε κλινικές, ο μέσος χρόνος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ανήλθε σε πέντε ώρες και 15 λεπτά, ενώ στη Λεμεσό σε δύο ώρες και 49 λεπτά. Σε μία περίπτωση στη Λευκωσία, ο χρόνος παραμονής έφθασε τις 11 ώρες και 28 λεπτά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει επιφυλάξεις για πρακτικές που μεταθέτουν την εξέταση μη επειγόντων περιστατικών στις πρωινές ώρες, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες του Οργανισμού δεν προβλέπουν τέτοιου είδους αναμονές.

Κάλεσμα για άμεσες διορθωτικές ενέργειες

Καταληκτικά, η Έκθεση υπογραμμίζει ότι οι διαπιστωθείσες αδυναμίες δεν περιορίζονται σε οργανωτικά ζητήματα, αλλά αγγίζουν τον πυρήνα της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καλεί τον ΟΚΥπΥ και τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.





* H Φωτογραφία είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης