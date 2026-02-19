Με βαθιά θλίψη η Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής αποχαιρετά τον καθήγητη Φυσικής Αγωγής, Κωσταντίνο Γεωργίου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Όπως αναφέρει στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της στα ΜΚΔ, ο Κωσταντίνος υπηρέτησε την Εκπαίδευση για χρόνια με ήθος, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Υπήρξε άνθρωπος ακέραιος, συνεργάσιμος και αφοσιωμένος στο έργο του, με ουσιαστική και σημαντική προσφορά στους μαθητές και στους συναδέλφους του.

Ιδιαίτερα επίσης σημαντική υπήρξε η συμβολή του ως Προέδρου της Επαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων Λευκωσίας, αλλά και από διάφορα πόστα ευθύνης, στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό των σχολικών αγώνων και την προαγωγή του σχολικού αθλητισμού.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στη σχολική και αθλητική κοινότητα.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Έγκωμης. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Λακατάμιας.

Η Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.