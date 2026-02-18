Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου, που τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο σήμερα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για άνδρα ηλικίας 24 ετών -και οχι 21 ετών όπως αρχικά είχε αναφερθεί - από την Αίγυπτο, ο οποίος διαμένει στη Λεμεσό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή, ωστόσο εκτός άμεσου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 24χρονος φέρει τραύματα στον αυχένα και στη λεκάνη, τραύμα στο κεφάλι, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

