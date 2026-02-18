Η Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 21 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, την Τετάρτη (18/02) στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος εργαζόταν στην οροφή κτηρίου στην Πάφου, από όπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέπεσε στο έδαφος, από ύψος 11 μέτρων περίπου.

Μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Αστυνομία από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο 21χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ως κρίσιμη.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Συνεχίζεται το μαρτύριο των παιδιών στο Μακάρειο - «Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας»