Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν πραγματοποίησε πρόσφατα ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου ενώ προηγουμένως είχε παρευρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων (World Defense Show 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, στις 12 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα η επίσημη υποδοχή στο Υπουργείο Άμυνας και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, Στρατηγό Abdoullah bin Hassan Al Nuaimi, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς επισκέφθηκε την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή των U.S. Naval Forces Central Command, U.S. 5th Fleet και Combined Maritime Forces, Αντιναύαρχο Curt A. Renshaw ο οποίος τον ενημέρωσε για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης του, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος», αναφέρεται.

Εξάλλου, στις 10 Φεβρουαρίου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, παρευρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων (World Defense Show 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΦ «κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς περιηγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους κορυφαίων εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της τεχνολογικής καινοτομίας ως βασικών παραγόντων διατήρησης της αποτρεπτικής ισχύος».

Στο περιθώριο της έκθεσης είχε συναντήσεις με τον Υφυπουργό Άμυνας για τις Εκτελεστικές Υποθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, Dr. Khalid AlBayari, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Fayyad Al-Ruwaili, καθώς και με τον Υφυπουργό της Εθνικής Φρουράς, Dr. Nasser bin Abdulaziz Al-Daoud.

Στο πλαίσιο των επαφών, καταλήγει η ανακοίνωση, «συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και την εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ