Αν παρακολουθείς καθημερινά τις εξελίξεις στα social platforms, αντιλαμβάνεσαι τη δυναμική των trends και θέλεις να αποκτήσεις ουσιαστική εμπειρία στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, θα χαρούμε να γνωριστούμε.

Το Συγκρότημα ΔΙΑΣ αναζητά Δημιουργό Περιεχομένου (Content Creator) που ξέρει να μετατρέπει τις ιδέες σε stories, τα trends σε ευκαιρίες και το περιεχόμενο σε εμπειρία.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τη δημιουργία και επιμέλεια πρωτότυπου ψηφιακού περιεχομένου, συμβάλλοντας δυναμικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψηφιακής ταυτότητας του Οργανισμού.

Καθήκοντα

Δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου (άρθρα, social media posts, scripts, captions κ.λπ.)

Ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών για καμπάνιες και ψηφιακές δράσεις

Διαχείριση και προγραμματισμός αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρακολούθηση και αξιολόγηση digital trends και προσαρμογή τους στη στρατηγική περιεχομένου

Συμμετοχή σε brainstorming συναντήσεις για ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών περιεχομένου

Ανάλυση απόδοσης περιεχομένου και υποβολή εισηγήσεων βελτίωσης

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο σε Επικοινωνία, Δημοσιογραφία, Marketing ή συναφή κλάδο

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Δημιουργική σκέψη και ικανότητα παραγωγής πρωτότυπου περιεχομένου

Εμπειρία στη διαχείριση Social Media Platforms

Βασική γνώση εργαλείων επεξεργασίας (π.χ. CapCut, Canva, Adobe Premiere)

Οργανωτικότητα, συνέπεια και ικανότητα τήρησης προθεσμιών

Ομαδικό πνεύμα και Υπευθυνότητα

Προσφέρεται

Πολύ καλό πακέτο απολαβών

Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] με την ένδειξη <<Δημιουργός Περιεχομένου>> και να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τις 18 Μαρτίου 2026.

Σημείωση

Τα βιογραφικά θα αρχειοθετούνται και θα διαγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποστολής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων.