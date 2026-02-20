Οι Δήμοι Λακατάμειας, Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου προχώρησαν στην ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τα Καρναβάλια και την Καθαρά Δευτέρα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2026 αντίστοιχα, εξαιτίας της πρόγνωσης για ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των τριών Δήμων, η απόφαση ελήφθη κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων, τα οποία κάνουν λόγο για επιδείνωση του καιρού κατά το συγκεκριμένο διήμερο. Όπως επισημαίνεται, βασικό κριτήριο για την ακύρωση αποτέλεσε η ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών, καθώς οι εκδηλώσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε υπαίθριους χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πραγματοποιηθεί η καρναβαλίστικη εκδήλωση στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, ούτε η εκδήλωση στο Γραμμικό Πάρκο Λακατάμειας. Παράλληλα, ακυρώνεται η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στο Δάσος Λουρκά στον Δήμο Λατσιών – Γερίου, καθώς και η εκδήλωση στον χώρο «Παραδείσια» στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Οι δημοτικές αρχές εκφράζουν την κατανόησή τους για την απογοήτευση που ενδεχομένως προκαλεί η εξέλιξη αυτή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που παραδοσιακά συγκεντρώνει πλήθος κόσμου σε γιορτινές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και απευθύνουν ευχές για καλή Σαρακοστή προς όλους τους δημότες.