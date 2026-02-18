Η παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής σημασίας ή μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή συμπολιτών μας. Όταν πλησιάζει όχημα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρο, αστυνομικό ή πυροσβεστικό όχημα, με φάρους και σειρήνες αναμμένα, οι οδηγοί έχουν υποχρέωση να παραχωρούν προτεραιότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Περιστατικά μη συμμόρφωσης έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις όπου λειτουργούν σταθερές συσκευές Φωτοεπισήμανσης, προφανώς λόγω του φόβου τω οδηγών για ενδεχόμενη καταγραφή παράβασης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οδηγοί οφείλουν να παρέχουν προτεραιότητα σε όχημα που τους προσεγγίζει, όταν αυτό είναι ασθενοφόρο ή όχημα της Αστυνομίας ή της Στρατονομίας της Εθνικής Φρουράς ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών ή όχημα της Πολιτικής Άμυνας ή ναυαγοσωστικό όχημα, δεδομένου ότι έχει αναμμένους του φάρους και τη σειρήνα.



Οι οδηγοί οφείλουν να οδηγήσουν το όχημα τους αμέσως σε θέση όσον το δυνατό πλησιέστερα προς την άκρη του δρόμου και να το ακινητοποιήσουν μέχρι να περάσει το υπηρεσιακό όχημα.

Η μη τήρηση της σχετικής υποχρέωσης επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και τις δύο ποινές.



Σε περίπτωση που οδηγοί καταγγελθούν από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης για τροχαία παράβαση, η Αστυνομία κατόπιν αιτήματος τους θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για διαγραφή της.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος που αναλώνεται στην περίπτωση έκτακτου περιστατικού για το οποίο καλείται ένα όχημα έκτακτης ανάγκης να ανταποκριθεί και να μεταβεί στη σκηνή του περιστατικού είναι κρίσιμος και πολύτιμος, για σκοπούς διάσωσης ζωής και περιουσίας, αφού η καθυστέρηση και ενός λεπτού μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.



Παρέχοντας χώρο, μειώνεται ο κίνδυνος οδικής σύγκρουσης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου όσο και το προσωπικό που στελεχώνει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης. Η απρόσκοπτη διέλευση ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης, του επιτρέπει να φθάσει στον προορισμό του έγκαιρα και με ασφάλεια και με αυτό τον τρόπο το εμπλεκόμενο προσωπικό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, έτσι ώστε εάν είναι δυνατό να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος που παρουσιάστηκε.



