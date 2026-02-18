Η αύξηση των αποθεμάτων νερού μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι μεν ορατή, αλλά δεν αρκεί για να αντιστρέψει τη δύσκολη υδρολογική εικόνα της χώρας. Αυτό ξεκαθάρισε η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννα Οικονομίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ερώτημα που έθεσαν οι δημοσιογράφοι: «Ενώ έχουν πέσει πάρα πολλές βροχές και σε σύγκριση με πέρυσι πολύ περισσότερες, εντούτοις βλέπουμε ότι τα αποθέματα στα φράγματα είναι πολύ μικρότερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Πώς εξηγείται αυτό;»

Η κ. Οικονομίδου επιβεβαίωσε ότι «μετά τις βροχές των τελευταίων ημερών είδαμε μια σαφή βελτίωση», σημειώνοντας ότι τα αποθέματα ανέβηκαν στο 17–18% από το 14% που καταγραφόταν την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «παραμένουμε σημαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν η πληρότητα ήταν γύρω στο 26%».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η βελτίωση «δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου», υπενθυμίζοντας πως προηγήθηκαν τρία συνεχόμενα έτη χαμηλών εισροών, ενώ η ζήτηση για ύδρευση αυξανόταν σταθερά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κλιματική μεταβλητότητα, η οποία, όπως είπε, προκαλεί δυσανάλογα χαμηλές εισροές σε σχέση με το ύψος της βροχόπτωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Νότιο Αγωγό, κρίσιμης σημασίας για την υδροδότηση του μεγαλύτερου μέρους της Κύπρου, όπου η πληρότητα βρίσκεται μόλις στο 14,9%.

Οι δημοσιογράφοι έθεσαν στη συνέχεια το ζήτημα της εξάτμισης στα μεγάλα φράγματα και κατά πόσο μπορούν να ληφθούν μέτρα, όπως η τοποθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών, πρακτική που εφαρμόστηκε στην Πορτογαλία.

Η κ. Οικονομίδου απάντησε ότι πρόκειται για μέτρο που βρίσκεται υπό μελέτη. Όπως ανέφερε, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών σε φράγματα, σε συνδυασμό με άντληση και άλλες τεχνικές λύσεις. «Είναι κάτι που αξίζει να δούμε και στην πράξη πώς μπορεί να εφαρμοστεί», ανέφερε.

Σε νέα ερώτηση κατά πόσο, με τα σημερινά δεδομένα και τις προβλέψεις για περιορισμένες βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα, αλλάζει ο σχεδιασμός για ενδεχόμενες περικοπές στην ύδρευση, η Ανώτερη Λειτουργός ήταν σαφής: «Με πλήρη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, ο στόχος μας είναι να μην υπάρξουν περικοπές στην ύδρευση». Ταυτόχρονα όμως προειδοποίησε ότι η πληρότητα στο 17,6% «δεν επιτρέπει εφησυχασμό», επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη των βροχών μέχρι την άνοιξη θα είναι καθοριστική.

Απαντώντας σε ερώτημα για την κατανάλωση νερού —και συγκεκριμένα αν ισχύει πως σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει τα 500 λίτρα ημερησίως ανά άτομο— η κ. Οικονομίδου διευκρίνισε ότι σε ορισμένες περιοχές που υδροδοτούνται από επαρχιακούς οργανισμούς η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 140 λίτρα ανά άτομο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου καταγράφονται καταναλώσεις που ξεπερνούν τα 500 λίτρα, κάτι που, όπως είπε, «πρέπει να σταματήσει».

Στο σχόλιο ότι η διαφορά μεταξύ 140 και 500 λίτρων είναι τεράστια, η ίδια απέδωσε την απόκλιση στη χρήση νερού για άρδευση αντί αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς. «Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται με συνετό τρόπο για οικιακές ανάγκες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξοικονόμησης και απλές συνήθειες που μπορούμε να εφαρμόσουμε», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιου είδους καταναλωτικές συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές.

Η στρατηγική, όπως ανέφερε, κινείται σε δύο κατευθύνσεις: αφενός στην αύξηση της προσφοράς μέσω αφαλατώσεων και αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών, αφετέρου στη μείωση της ζήτησης. Επικαλέστηκε μάλιστα την πολιτική ανθεκτικότητας για τα ύδατα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί μια χώρα να επενδύει μόνο στην ενίσχυση των πηγών της χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της κατανάλωσης και μείωση των απωλειών στα δίκτυα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η ερώτηση για τις πισίνες, τόσο των ξενοδοχείων όσο και ιδιωτικών κατοικιών: «Όταν λέμε “νερό νεράκι”, με αυτές τις περιπτώσεις τι θα γίνεται;»

Η κ. Οικονομίδου ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό για την πλήρωση πισινών και ότι σχετικοί όροι τίθενται στις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο διευκρίνισε πως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν είναι η αδειοδοτούσα αρχή για τις κολυμβητικές δεξαμενές. Παρά ταύτα, όπως είπε, βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για την προώθηση καλών πρακτικών και ορθολογικής χρήσης του νερού.

Τέλος, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σποράς νεφών ως μέτρο αντιμετώπισης της ανομβρίας, η Ανώτερη Λειτουργός απάντησε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει συμμετοχή σε σχετικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Όπως μετέφερε από το αρμόδιο τμήμα, η σπορά νεφών έχει εξεταστεί, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί βέβαια αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, το ενδεχόμενο εφαρμογής του μέτρου σε πιλοτικό επίπεδο θα εξεταστεί.

