Σε ένα από τα πιο ανθρώπινα επεισόδια τoυ podcast ''Tsouroullis Uncensored'', η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, μιλά χωρίς περιστροφές για τη ζωή με αναπηρία στην Κύπρο του σήμερα.

Αρχικά, η Θέμις ρωτήθηκε αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, αλλά και εάν έχει επιλυθεί η πρόσβαση της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων σε δημόσιους χώρους, με την ίδια να το απορρίπτει κατηγορηματικά.

Πιο συγκεκριμένα, απάντησε λέγοντας ότι «Όχι, δεν το λύσαμε, γιατί πρόσβαση δεν είναι η ράμπα. Πρόσβαση είναι, όχι μόνο το να σταθμεύσεις. Όταν τα παραπάνω νοσηλευτήρια δεν είναι προσβάσιμα, τα ιατρεία των προσωπικών ιατρών δεν είναι προσβάσιμα, λύσαμε το θέμα; Δεν το λύσαμε το θέμα. Περίπου ένα στα δύο σχολεία δεν είναι προσβάσιμα. Και οι χώροι τους δεν είναι προσβάσιμοι».



Για το ίδιο ζήτημα υπογράμμισε επίσης ότι «Μπορεί να έχουν και αναπηρική τουαλέτα και να την έχουν και αποθήκη».



Βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και αποκλεισμός από την αγορά εργασίας είναι άλλα δύο τεράστια προβλήματα.

Για το ζήτημα προκαταλήψεων και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας η Θέμις είπε διερωτώμενη «Πόσα άτομα σε διευθυντικές θέσεις, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πάνε στο μυαλό σου με αναπηρίες; Κι αυτό γιατί; Γιατί κανείς δεν αξίζει; Όχι βέβαια». Τόνισε ακόμη ότι «Είναι θέμα κουλτούρας. Έχουμε κλειστά μυαλά».



Η ίδια δήλωσε ότι «Ο πιο πετυχημένος Υπουργός Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup, ήταν ο Σόιμπλε. Εμάς δεν μας άρεσε, για ευνόητους λόγους».



Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για την περιορισμένη κρατική πρόνοια.



Συγκεκριμένα είπε ότι «Υπάρχουν άτομα, που μπορεί να «ζουν», εντός εισαγωγικών το «ζουν», με 600 ευρώ, με τα ενοίκια, που είναι στο Θεό, με το ρεύμα που είναι στο Θεό».



«Είναι κατάντια για μια χώρα η αναπηρία αυτόματα να συνεπάγεται την εξαθλίωση» δήλωσε κατηγορηματικά.

Παρά τις διακηρύξεις περί συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών, τα βασικά προβλήματα παραμένουν, κατέληξε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ.







Διαβάστε επίσης: Uncensored: Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης υποδέχεται τη Θέμις Ανθοπούλου (ΒΙΝΤΕΟ)