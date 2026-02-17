Αναπηρία, Αξιοπρέπεια και Δικαίωμα στη Ζωή: Μια Συζήτηση Χωρίς Φίλτρα

Σε ένα από τα πιο ανθρώπινα και ουσιαστικά επεισόδια του Tsouroullis Uncensored, η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, μιλά ανοιχτά για τη ζωή με αναπηρία, τις προσωπικές μάχες, τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα πραγματικά εμπόδια στη συμπερίληψη. Μια συζήτηση, που δεν χαϊδεύει αυτιά, αλλά φωτίζει αλήθειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδεία και την ευθύνη της κοινωνίας μας!