Πραγματοποιήθηκε, η επίσημη εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χορηγών και θεσμικών φορέων, με αφορμή την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής συνεργασίας για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων του FIFA World Cup 2026, από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μετάδοση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο, διασφαλίζοντας ότι το φίλαθλο κοινό θα έχει πρόσβαση σε πλήρη, ποιοτική και σύγχρονη κάλυψη όλων των αγώνων της διοργάνωσης.

