Στο επίκεντρο ρωσικών ερευνών για αδικαιολόγητο πλουτισμό βρίσκεται ο επικεφαλής της περιφερειακής υπηρεσίας Rospotrebnadzor στο Τσελιάμπινσκ, Ανατόλι Σεμιόνοφ, με τις ρωσικές Αρχές να εντοπίζουν, μεταξύ άλλων, εταιρική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία που φέρεται να συνδέεται με την Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας ζήτησε τη δήμευση περιουσίας άνω των 400 εκατ. ρουβλίων, υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματούχος απέκτησε ακίνητα και οχήματα μέσω «μη δηλωθέντων» εισοδημάτων, παράλληλα με τη δημόσια θέση του. Οι ερευνητές κάνουν λόγο για έξι διαμερίσματα, τρεις κατοικίες, 18 οικόπεδα, 12 επαγγελματικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ., καθώς και 17 οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης εμφανιζόταν να διαμένει σε μικρό διαμέρισμα 32 τ.μ., τα στοιχεία των Αρχών δείχνουν εκτεταμένη ακίνητη περιουσία στη Μόσχα και στην περιφέρεια Τσελιάμπινσκ. Ο Σεμιόνοφ έχει ήδη τεθεί υπό δίμηνη προφυλάκιση, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν απάτη, ενώ εξετάζονται και ενδεχόμενα αδικήματα παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας και δωροδοκίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί αναφορά σε κυπριακή εταιρεία , στην οποία φέρεται να εμφανίζεται πρόσωπο με τα ίδια στοιχεία ταυτότητας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία συνδέεται με ακίνητο στη Λεμεσό και κατοικία σε λόφο με θέα στη θάλασσα, που στο παρελθόν είχε διατεθεί προς πώληση έναντι 400.000 ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερο κύκλο ερευνών κατά πρώην και νυν αξιωματούχων της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, μεταξύ των οποίων και δύο πρώην κυβερνήτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού.