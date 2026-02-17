Ο διορισμός προσώπων στις θέσεις του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) είναι «πράξη κυβερνήσεως» και ως τέτοια, δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής που καταχωρίσθηκε κατά της νομιμότητας απόφασης της ΕΔΥ για διορισμό/προαγωγή υποψηφίου στη Δημόσια Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι «θέση του προσφεύγοντος αιτητή ήταν ότι κατά τον επίδικο χρόνο η συγκρότηση της ΕΔΥ υπήρξε παράνομη και/ή αντισυνταγματική, αφού ως μέλη της είχαν διοριστεί δύο πρόσωπα των οποίων ο διορισμός, με βάση τον ισχυρισμό του αιτητή, αντέβαινε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στην απαγόρευση της ανάμιξης της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του Κράτους».

Στους ισχυρισμούς του αιτητή το Διοικητικό Δικαστήριο κατέληξε συνοπτικά στα πιο κάτω ευρήματα, τα οποία αποτελούσαν και τις θέσεις των εκπροσώπων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

«Ο διορισμός του Προέδρου και των Μελών της ΕΔΥ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποτελεί πράξη κυβερνήσεως, διότι συνιστά αρμοδιότητα που παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το ίδιο το Σύνταγμα και συνιστά πολιτική ή κυβερνητική λειτουργία. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του αιτητή σε σχέση με παράνομη και/ή αντισυνταγματική συγκρότηση της ΕΔΥ δεν μπορεί να εξεταστεί από το Δικαστήριο, αφού ως ‘’πράξη κυβερνήσεως’’ δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι «η υπηρεσία στη θέση Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν εμπίπτει σε όσα το Σύνταγμα και ο νόμος αναφέρουν ως ασυμβίβαστα για τον διορισμό προσώπου ως μέλος της ΕΔΥ».

«Η κομματική ιδιότητα ενός προσώπου δεν το ενδύει με πολιτικό αξίωμα ώστε να συνεπάγεται, πρωτογενώς, άσκηση κρατικής λειτουργίας. Συνεπώς δεν υπάρχει παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών», αναφέρεται.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Παπαγεωργίου και οι Δικηγόροι της Δημοκρατίας Τατιάνα Ιακωβίδου και Σίλια Χαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ