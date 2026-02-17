Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα Παγκύπρια συνέλευση των Σχολικών Συνοδών Παιδιών με Αναπηρία μελών των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Ανακοίνωση την οποία συνυπογράφουν οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ αναφέρει ότι η Παγκύπρια Συνέλευση των Σχολικών Συνοδών Παιδιών με αναπηρίες εξουσιοδότησε τις ηγεσίες των συντεχνιών να συζητήσουν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας το θέμα αναβάθμισης της κλίμακας μισθοδοσίας τους σε προγραμματισμένη συνάντηση στις 10 Μαρτίου.

"Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική συζήτηση – διαπραγμάτευση, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας εντός Μαρτίου 2026, λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος", αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα προβλήματα των συνοδών αφορούν μεταξύ άλλων τα καθήκοντα που τους ανατίθενται τα οποία δεν έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν, την ανάθεση πέραν του ενός παιδιού (2-5) στο κάθε Συνοδό, την μη επαρκή εκπαίδευση τους και την αυξημένη ευθύνη για παιδιά με ειδικά προβλήματα.

Προβλήματα επίσης προκύπτουν από τη μερική απασχόληση, την ανομοιομορφία στη μεταχείριση αναλόγως της Σχολικής Εφορείας που εργοδοτούνται, τα προβλήματα που έχουν οι Συνοδοί Παιδιών με αναπηρίες οι οποίοι είναι γονείς ΑμεΑ και τα προβλήματα που προκύπτουν από τους χαμηλούς μισθούς σε συνάρτηση με την απασχόληση η οποία δεν έχει πλήρες ωράριο και είναι για 10 μήνες την κάθε σχολική χρονιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ